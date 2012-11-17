89 درصد طرحهای مصوب کشاورزی به بانک معرفی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی ظهر شنبه در نشست شورای توسعه کشاورزی خوزستان اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی تا کنون بیش از شش هزار و 351 طرح به مبلغ 500 میلیارد تومان به بانک معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 600 میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های توسعه کشاورزی در خوزستان به تصویب رسیده، افزود: از این رقم 89 درصد به بانک معرفی شده است.

چنگلوایی تصریح کرد: سه هزار و 162 طرح به مبلغ 202 میلیارد تومان نیز در مرحله عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضیان است که نسبت به گزارش هفته گذشته هفت میلیارد تومان افزایش در پرداخت ‌ها را نشان می‌ دهد.



وی گفت: میزان تسهیلات طرح توسعه کشاورزی خوزستان که به تصویب نهایی بانک رسیده است بیش از 100درصد اعتبار ابلاغی است.



چنگلوایی با اشاره به بهره برداری از طرحهای توسعه کشاورزی در خوزستان، اظهار کرد: استان خوزستان نخستین استان در به بهره برداری رسیدن طرح های توسعه کشاورزی بوده است به طوری که در یازدهم آبان ماه سال جاری 135 پروژه از طرح توسعه کشاورزی بطور همزمان به بهره برداری رسید.

وی یادآور شد: استان خوزستان در مقایسه با استانهای دیگر از نظر تعداد طرح و تسهیلات پرداختی مقام اول کشور را دارد.