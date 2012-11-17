به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: "شرکت تعاونی اعتبار عمران گستر کتالم" شهرستان رامسر، "شرکت تعاونی اعتبار توسعه عمران رامسر" و "شرکت تعاونی اعتبار بخش گتاب" شهرستان بابل فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده و مجاز به ادامه فعالیت نیستند؛ لذا به کلیه هموطنان اعلام میشود از سپردهگذاری در شرکتهای تعاونی یادشده جدا" خودداری کنند.
ضمنا"توقف فعالیت تعاونیهای مذکور از طریق مراجع ذیربط در دست اقدام است.
بانک مرکزی اسامی سه شرکت تعاونی اعتباری غیرمجاز را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: "شرکت تعاونی اعتبار عمران گستر کتالم" شهرستان رامسر، "شرکت تعاونی اعتبار توسعه عمران رامسر" و "شرکت تعاونی اعتبار بخش گتاب" شهرستان بابل فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده و مجاز به ادامه فعالیت نیستند؛ لذا به کلیه هموطنان اعلام میشود از سپردهگذاری در شرکتهای تعاونی یادشده جدا" خودداری کنند.
کد مطلب 1746117
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