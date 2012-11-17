500 هزار نفر در کرمانشاه عضو بسیج هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نظر عظیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های هفته بسیج، تقارن هفته بسیج با ایام محرم را منشاء توجه بیشتر به بسیج و ترویج فرهنگ ایثار، از خود گذشتگی و فداکاری قلمداد کرد و ابراز امیدواری کرد: این تقارن بتواند نقش موثری در دستیابی به اهداف بسیج داشته باشد.

عظیمی در ادامه ملت ایران را ملتی با اراده دانست که انقلاب اسلامی ایران به آن حیات دوباره داد.

وی گفت: در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران کشوری بود که همه مقدرات آن را دیگران به نفع خود رقم می زدند و مردم این کشور هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود نداشتند تا جایی که از توانمندی های ما برای سرکوب انقلابیون در سطح دنیا استفاده می شد.

وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز شاهد توطئه هایی در مقاطع مختلف زمانی بوده ایم که همه این توطئه ها با فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی نیروهای بسیج و سایر نیروها خنثی شده است.

عظیمی با اشاره به اینکه فرهنگ بسیجی در واقع فرهنگ بزرگان دین است، ابراز کرد: نشر این مفاهیم از بزرگترین وظایفی است که برعهده ماست و امید است در پرتو فرهنگ بسیج بتوانیم اقتدار و وحدت خود را به همگان نشان دهیم.

وی در ادامه گفت: امروز اگر ملتی بخواهد آزاد و مستقل باشد و بر سرنوشت خود اثرگذار باشد باید توان ایستادگی در برابر دشمنان را داشته باشد و در این زمینه نیز به جرات می توان گفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهترین الگو برای سایر کشورهاست.

عظیمی افزود: امروز اگر ملتی حقوق خود را بخواهد که در تضاد با اهداف صهیونیسم باشد، باید در برابر دشمنان ایستادگی کند.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه در ادامه گفت: در حال حاضر آمادگی نیروهای بسیجی استان در سطح بسیار خوبی است و بیش از هزار پایگاه ثابت محلات در استان فعالند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از نیم میلیون نفر از مردم کرمانشاه رسما عضو بسیج هستند.

وی همچنین به حضور فعال نیروهای بسیجی کرمانشاه در شهرستان زلزله زده ورزقان اشاره کرد و ابراز داشت: نیروهای بسیج استان در ساخت 72 واحد مسکونی در یکی از روستاهای ورزقان حضور فعال دارند که بیش از 50 درصد این واحدها تکمیل هستند و به زودی به زلزله زدگان این شهرستان واگذار خواهد شد.

در ادامه این نشست خبری سرهنگ بیاتی معاون هماهنگ کننده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه و مسئول ستاد برگزاری هفته بسیج در استان شعار محوری این هفته را «بسیج، امتداد عاشورا» عنوان کرد و ابراز داشت: حضور فعال بسیج در تمامی عرصه های دفاع مقدس و پس از آن در سازندگی، تولید علم و فناوری و ... مشهود است و امروز نیز بسیج در عرصه مقابله با جنگ نرم نقش مهمی دارد.

وی اجتماع هیات های بسیجی، برپایی نمایشگاه بیداری اسلامی، افتتاح پروژه های محرومیت زدایی، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم، برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در روز هشتم محرم، اجتماع بزرگ زنان عاشورایی و یادواره شهید ناهید فاتحی کرجو را از جمله برنامه های هفته بسیج در استان اعلام کرد.

بیاتی اعتبار پروژه های محرومیت زدایی را یک میلیارد و 430 میلیون تومان اعلام و اذعان داشت: در طول هفته بسیج 13 پروژه محرومیت زدایی شامل سه مسجد و پروژه های آبرسانی در استان افتتاح خواهد شد.