تخلف یک شرکت واردات خودرو در خرم آباد/ عرضه ارز واردات در بازار آزاد!

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسی های به عمل از سطح واحدهای صنفی شهر خرم آباد در روز 25 آبان ماه سالجاری یک شرکت واردات خودرو متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

وی بیان داشت: این شرکت به علت گرفتن ارز مرجع به میزان 554 هزار و 458 یورو برای واردات 35 دستگاه خودرو و وارد کردن تنها 5 دستگاه خودرو متخلف شناخته و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: همچنین این شرکت به علت گرانفروشی این خودرو ها به میزان 11 میلیارد و 361 میلیون ریال و همچنین به دلیل عرضه خارج از شبکه و فروش مابقی ارز مرجع دریافتی در بازار آزاد به میزان 18 میلیارد و 351 میلیون و 138 هزار ریال متخلف شناخته شد.

بیرانوند ارزش ریالی تشکیل پرونده برای این شرکت واردات خودرو را 29 میلیارد و 712 میلیون و 588 هزار ریال عنوان کرد.