پنج ایستگاه تحقیقات خاکهای شور در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوری نیا عصر شنبه در بازدید از طرح های تحقیقات کشاورزی افزود :در آینده نزدیک با راه اندازی ایستگاه تحقیقات شوری در آق قلا کارهای مطالعاتی خاک های شور شمال استان به مرکزیت آق قلا شروع خواهد شد.

نوری نیا افزود: با افتتاح مرکز ملی تحقیقات شوری در سال 1386 گام های موثری در جهت رفع این نیاز تحقیقاتی برداشته شد و در این راستا بخش تحقیقات شوری استان گلستان با دستور ریاست سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و پی گیری مسئولین استانی شروع به کار کرد و تاکنون علی رغم نداشتن یک ایستگاه منسجم کارهای تحقیقاتی زیادی انجام گرفته است .

رئیس مرکز تحقیقات شوری استان اضافه کرد: دلایل زمین شناختی و داشتن حوزه های بسته و عوامل دیگری همچون تبخیر و تعرق بالا ،مدیریت نادرست استفاده از آب و خاک شور و غیره ، بسیاری از اراضی با استعداد خود را از دست داده ایم و متاسفانه دامنه آن نیز روز به روز گسترش می یابد.

وی مهمترین وظایف و اهداف این ایستگاه را معرفی ارقام متحمل به شوری برای محصولات زراعی مختلف ، ارائه راهکارهای عملی در جهت کاهش اثرات شوری آب و خاک ، بررسی و شناسایی گیاهان شور پسند ، تعیین نیاز آبی گیاهان مختلف زراعی در شرایط شور،ارائه بهترین روش های مدیریت زراعی در اراضی شور جهت رسیدن به یک کشاورزی پایدار و کنترل و پایش شوری خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور عنوان کرد.

در این جلسه مقرر شد موضوع در شورای برنامه ریزی استان مطرح و بررسی گردد و مکان استقرار ایستگاه هواشناسی نیز توسط اداره کل هواشناسی استان پیگیری شود.



راه اندازی سایت آزمایشی استفاده از آب شور در پرورش آبزیان و مرکز تحقیقات ذخایر آبیان آب های داخلی نیز توسط اداره کل شیلات استان و جاده بین مزارع منتهی به سایت و شبکه زهکشی نیز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری گردد.