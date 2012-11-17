همایش شیرخوارگان حسینی در جوار امامزادگان خراسان جنوبی برگزار می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خر اسان جنوبی گفت: درهشتمین روز محرم الحرام (سوم آذر) همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی همزمان در جوار امامزادگان استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محسن مومنی مقدم افزود: این مراسم در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی انجام می گیرد.

وی افزود: این مراسم در بیرجند در جوار بارگاه آستان مقدس شهدای باقریه و در سایر شهرستانهای خراسان جنوبی نیز در جوار بارگاه امامزادگان شاخص برگزار می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خر اسان جنوبی افزیش بصیرت عاشورایی مادران و خواهران را ازاهداف مهم برگزاری این مراسم عنوان کرد.

حجت الاسلام مومنی با بیان اینکه این مراسم به عنوان گرامیداشت خردسال ترین شهید کربلا برگزار خواهد شد ادامه داد: برگزاری مراسم سخنرانی، مداحی و روضه خوانی با حضور سخنرانان و مداحان برجسته استان از اهم برنامه های این همایش خواهد بود.

جمع آوری هزار و 500 جلد کتاب اهدایی در بیرجند

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از جمع آوری هزار 500 جلد کتاب اهدایی مردم به پایگاه سیار ادهای کتاب شهرستان بیرجند خبرداد.

محمد قریب با بیان این که پایگاه سیار در سطح شهرستان به مدت یک روز برپا بوده اند گفت: هزار 500 جلد کتاب از پایگاه های سیار کتاب شهرستان جمع آوری شده است .

وی با بیان این که ایستگاه های ثابت اهدای کتاب تا پایان هفته در کتابخانه ها، مدارس، مساجد برپاهستند، گفت: مردم با مراجعه به پایگاه های ثابت می توانند کتاب های ادهایی خود را تحویل دهند.

قریب یادآورشد: حضور خانواده ها در این پایگاه ها موجب الگو دهی به کودکان شده و زمینه حضور فعال آنها را در کتابخانه ها فراهم می کند.

واکسیناسیون دام ها علیه بیماری تب برفکی در خراسان جنوبی آغاز شد

رئیس اداره مبارزه با بیماری های دامپزشکی استان از آغاز دومین فاز مایه کوبی دام ها علیه بیماری تب برفکی در سالجاری خبر داد.

قاسم عجم افزود:پیش بینی می شود در این مرحله از طرح بیش از 22 هزار راس دام سنگین استان با همکاری بخش خصوصی تحت پوشش واکسن تب برفکی قرار گیرند.

وی بیان کرد: مدت زمان اجرای طرح تب برفکی 20 روز کاری است که به منظور پیشگیری از شیوع بیماری و همچنین افزایش درصد پوشش مایه کوبی دام ها، مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای طی زمان اجرای طرح تشدید شده و نقل و انتقال دام ها محدود شده و از تردد دام هایی که تحت پوشش واکسن مذکور قرار نگرفته باشند، جلوگیری می شود.

پرداخت 166 فقره وام خودکفائی به مددجویان کمیته امداد بیرجند

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بیرجند گفت: از ابتدای سالجاری برای هزار و 513 خانوار تحت حمایت ، طرحهای اشتغال اجرا شده است و در این خصوص 166 فقره وام به مبلغ بیش شش میلیارد 959 میلیون ریال از سوی بانکهای عامل به مددجویان پرداخت شده است.

مهران پور عنوان کرد: در حال حاضر هفت هزار و 67 خانوار در قالب 15 هزار 122 نفر تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بیرجند هستند و از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

مدیر کمیته امداد شهرستان بیرجند افزود: همچنین توسط مددجویان این نهاد 154 تخته فرش به مبلغ بیش از یک میلیارد و 520 میلیون ریال تولید شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر706 یتیم از سوی این نهاد حمایت می شوند که همه این ایتام دارای حامی هستند و بیش از سه میلیارد و 449 میلیون ریال از سوی حامیان به ایتام تحت حمایت پرداخت شده است.