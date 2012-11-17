37 واحد صنفی متخلف در خرم آباد به تعزیرات حکومتی معرفی شد

یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسی های به عمل آمده از سطح واحدهای صنفی خرم آباد در روز 25 آبان ماه سالجاری 37 واحد صنفی متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ارزش ریالی این تعداد پرونده تشکیل شده را 29 میلیارد و 897 میلیون و 638 هزار ریال عنوان کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از معرفی یک شرکت واردات خودرو به علت گرانفروشی خودروها و عرضه خارج از شبکه و فروش مابقی ارز مرجع دریافتی در بازار آزاد به تعزیرات حکومتی خبر داد.

مرادی ارزش ریالی تشکیل این پرونده را 29 میلیارد و 712 میلیون و 588 هزار ریال عنوان کرد.

وی همچنین از معرفی یک واحد آهن فروشی به علت احتکار 38 شاخه آهن به تعزیرات حکومتی خبر داد و بیان داشت: ارزش ریالی این پرونده تشکیل شده 174 میلیون و 440 هزار ریال بوده است.