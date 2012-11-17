۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

طالب زاده:

کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی بجنورد تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه دولتی بجنورد از بهره برداری کتابخانه مرکزی این دانشگاه تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طالب زاده گفت: این کتابخانه با هفت هزار مترمربع زیربنا در حال ساخت است که با اجرای فاز اول آن در دو هزار مترمربع، سرای فضای کتابخانه از 19.5 مترمربع برای هر 100 دانشجو، به 145 مترمربع خواهد رسید.

وی با بیان اینکه افزایش کتاب های موجود در کتابخانه در دستور کار این کارگروه و دانشگاه قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر کتابخانه دانشگاه 21 هزار جلد کتاب دارد که با خرید شش هزار جلد در هر سال و نیز  وجود شش هزار و 500 جلد کتاب فرهنگی و فوق برنامه سرانه فعلی کتاب برای هر دانشجو به 16 جلد می رسد.

رئیس کارگروه آموزش و پژوهش نهضت مطالعه مفید استان همچنین برگزاری مسابقه های مختلف کتابخوانی با موضوعات متنوع، برپایی نمایشگاه های کتاب و اهدای کتاب را از دیگر برنامه های انجام گرفته در راستای تحقق ترویج فرهنگ مطالعه در این دانشگاه برشمرد.

وی افزود: آموزش نحوه دسترسی و استفاده از پایگاه های علمی، فراهم کردن زمینه استفاده از بانک نشریات و مجلات کشور به شکل رایگان و معرفی نرم افزارهای مرتبط با کتابداری به متصدیان کتابخانه در راستای خدمات دهی بهتر به دانشجویان در نظر گرفته شده است.

