به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالحسن پورحسینی با بیان این خبر افزود: بالغ بر یک‌هزار واحد بیمه‌ای و درمانی در کل کشور تا پایان سال‌جاری به سیستم اتوماسیون اداری مجهز و مکانیزه خواهند شد.

وی اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که در سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان پروژه‌های مهم و اولویت‌دار در دستور کار مدیریت ارشد این سازمان قرار گرفته مکانیزه کردن سیستم‌های اداری وحذف اموردستی و سنتی در راستای تحقق دولت الکترونیک است که براساس آن رسالت خدمات‌رسانی به عموم مخاطبین این سازمان ارتقا یافته و هزینه‌های هنگفت ناشی از عدم اجرای مکانیزه امور تقلیل خواهد یافت.

مدیر پروژه‌های ICT سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به افتتاح دیتاسنتر( مرکز اطلاعات ) توسط مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و نتایج حاصل از آن تصریح کرد: خوشبختانه نیازمندی‌های زیرساختی و سخت افزاری در این حوزه فراهم شده و امیدواریم تا پایان سال جاری کلیه واحدهای سازمان به صورت مکانیزه از طریق سیستم اتوماسیون اداری مبتنی بر وب به یکدیگر متصل شوند.

وی مهمترین مزایا و اهداف اجرای این پروژه را راه اندازی یک سیستم یکپارچه و متمرکز در کل کشور دانست و گفت: با متمرکزساختن دیتا سازمان بر روی مرکز داده می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های هنگفت ناشی از مصرف اقلام مختلف نظیر کاغذ، پرینتر باشیم.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع، تسریع در ارسال و دریافت مکاتبات اداری در کل مناطق جغرافیایی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن، حذف مراجعات غیرضروری و کاهش ترددمراجعین وبی‌نیازی به مراجعه ارباب‌رجوع برای درخواست‌های ارائه شده ، حذف کاغذ و به حداقل رساندن مشکلات مربوط به مفقود شدن نامه‌ها، تعامل الکترونیک با سازمان ها ، احراز هویت و ارسال امن داده‌ها را از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به گستردگی این سازمان و همچنین با عنایت به اینکه تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان خدمات‌دهنده در کشور وظیفه ارائه سرویس‌های مختلف به بیمه‌شدگان را به عهده دارد بتوانیم با اجرای سریع‌تر این پروژه گام بزرگی برای رفع موانع و مشکلات موجود برداریم.

وی از اجرایی شدن این طرح در ستاد سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین پایلوت شدن آن در استانهای تهران و اصفهان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی فاز دوم طرح برای رسیدن به اهداف ذکر شده در تمامی ادارات کل استان‌ها در کل کشور در حال انجام است که انشاءالله تا پایان سال‌جاری قابل بهره‌برداری خواهد بود .

