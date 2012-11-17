به گزارش خبرگزاری مهر، درابتدای این دیدار رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و لبنان، دبیر کل اتاق بازرگانی و کشاورزی ، رییس اتاق طرابلس ، رییس انجمن تجار لبنان و جمعی دیگر از فعالان بخش خصوصی این کشور هر کدام در سخنانی بر ضرورت تحکیم روابط تجاری تاکید کردند و سرمایه گذاری ایران را دراین کشور خواستار شدند.



مهدی غضنفری نیز در این نشست مشترک ، میزان تجارت جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته را حدود 200 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت : این میزان تجارت بیانگر آن است که تحریم ها کار ساز نبوده و فقط ظاهرترسناکی دارد.

وی تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران علی رغم تحریم ها راه خود را در تجارت پیدا کرده و مشکلات را با تدبیر خود پشت سر می گذارد . غضنفری ، ازتجارت به عنوان موضوعی جا افتاده در لبنان یاد کرد و گفت : بسیاری از تجار موفق شمال آفریقا ، آسیا و اروپا اهل لبنان هستند .



وی همچنین در حاشیه این نشست در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت همواره از گسترش روابط تجاری و توسعه مناسبات صنعتی با لبنان حمایت می کند، افزود: رقم مبادلات دو کشور بالغ بر 150 میلیون دلار است که در حد توانمندی های تهران و بیروت نمی باشد .



وزیر صنعت ، معدن و تجارت از کالاهای سنتی مانند فرش ، صنایع دستی و محصولات کشاورزی مانند پسته و برخی محصولات صنعتی به عنوان کالاهای صادراتی ایران به لبنان نام برد و گفت : در مقابل از این کشور برخی محصولات کشاورزی و صنعتی وارد کشورمان می شود.



وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری گفت: بازرگانان دو کشور معتقدند حجم تجارت همپای سطح روابط سیاسی دو طرف نیست.

غضنفری با ابراز امیدواری براینکه سفر هیات تجاری لبنان به ایران موجب یافتن راه های جدید توسعه مناسبات شود، گفت : این هیات که از شهرهای مختلف این کشور به ایران سفر کرده اند ، ضمن ملاقات با همتایان تجاری خود در تهران ، در خصوص توسعه تجارت و تحکیم روابط گفت وگو هایی نیز داشته اند .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به سفر هیات لبنانی به برای مراکز مهم صنعتی در برخی شهرهای کشور گفت : با توجه به علاقه دو طرف مبنی بر ارتقا سطح روابط سیاسی و اقتصادی امیدواریم تا زمینه های خوبی برای توسعه روابط سیاسی ، تجاری و صنعتی ایران و لبنان فراهم شود.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی، سازمان مستقلی به نام سازمان توسعه تجارت را به موضوع توسعه مناسبات ایران با دیگر کشورها اختصاص داده است ، افزود: بنا داریم با مجموعه ای از برنامه ها شامل اعزام و پذیرش هیئت ها، برگزاری نمایشگاه ها و امضای موافقت نامه هایی مانند تجارت ترجیحی، حجم تجارت خارجی با دیگر کشورها را افزایش دهیم.

غضنفری این موضوع را نیز گفت که در حال حاضر نیز با توجه به نگرانی هایی که به ویژه در خصوص نوسانات نرخ ارز وجود آمد وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرده همکاری کاملی با بانک مرکزی برای راه اندازی مرکز مبادلات ارزی داشته باشد .



وی افزود: مدیریت دقیق واردات و صادرات و همه اینها به این دلیل است که تجارت خارجی را به سمتی پیش بریم که اجازه ندهیم برخی گلوگاه ها تجارت را دچار مشکل کند.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پایان افزود: هدف اصلی اولویت بندی کالاها و امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی نیز این است که هم از مزیت های کشور به درستی استفاده شود و هم فرصت های بیشتری برای کار موثرتر فراهم شود.