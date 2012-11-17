98 درصد جمعیت شهری لرستان از نعمت گاز بهره مند هستند

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در مجموع 16 شهر سبز و دارای نعمت گاز در استان لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیش از 98 درصد جمعیت شهری استان لرستان ازنعمت گاز بهره مند شده اند عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 286 هزار و 934 خانوار شهری لرستان از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از در دست اجرا بودن سه پروژه گازرسانی شهری در این استان خبر داد و بیان داشت: با اجرای این سه پروژه شهرهای سپیدشت، گراب و کونانی از نعمت گاز بهره مند می شوند.

گودرزی با اشاره به پروژه گازرسانی به شهر سپیدشت تصریح کرد: تا کنون بیش از 25 کیلومتر این پروژه انجام شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از ابتدای سال 91 آغاز شده است عنوان کرد: پیش بینی شده که عملیات اجرایی شبکه داخلی آن در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال 92 به اتمام برسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان همچنین به گاز رسانی به دو شهر گراب و کونانی اشاره کرد و گفت: این دو پروژه جزء پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته و پیش بینی می شود که تا مرداد ماه سال 92 به بهره برداری برسند.