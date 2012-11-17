معترضان درباکو خواستار کناره گیری "الهام علی اف" از قدرت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "رویترز" ، پلیس جمهوری آذربایجان امروز بیش از 30 تن از افرادی را که قصد داشتند در باکو علیه دولت و پارلمان این کشور تظاهرات کنند دستگیر کرد.

در این اعتراض که توسط مخالفان از طریق " فیس بوک" ترتیب داده شده بود معترضان خواستار برکناری " الهام علی اف" رئیس جمهور این کشور از قدرت و انحلال پارلمان این کشور بودند.

به گزارش شاهدان عینی حتی برخی از خبرنگاران و عکاسان حاضر در محل نیز که قصد داشتند گزارش هایی از این اعتراض را تهیه کنند مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند.

گروه های حقوق بشری در سال های اخیر الهام علی اف را که در سال 2003 بعد از پدرش حیدر علی اف به قدرت رسید به نقض حقوق بشر ، تقلب در انتخابات و سرکوب مخالفان متهم می کنند.

از زمان آغاز بیداری اسلامی در کشورهای منطقه مخالفان آذربایجانی نیز بارها مبادرت به برگزاری اعتراضاتی علیه دولت این کشور کردند که هر بار با سرکوب شدید دولت مواجه شده اند.