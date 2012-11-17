آغاز ثبت نام الکترونیکی نمایشگاه بین المللی محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، از هم اکنون سایت دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برای ثبت نام دستگاه ها و شرکت های علاقمند جهت حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین الملی محیط زیست به آدرس اینترنتی www.iran-enviro.com در دسترس خواهد بود.

سایت دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در صفحه اصلی پورتال سازمان حفاظت محیط زیست نیز لینک شده است .

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از تاریخ 29 آذر ماه لغایت دوم دی ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

پیش از این قرار بود این نمایشگاه از تاریخ 23 لغایت 26 آبان ماه در شهر مقدس مشهد برگزار شود که به علت نارضایتی برخی از شرکت کنندگان و ادارات کل محیط زیست استانها مکان و زمان برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تغییر کرد.