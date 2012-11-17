اجرای طرح رحمت در استان البرز پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتایون هاشمی بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی که در سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در دفتر امور بانوان طرح رحمت و آموزش به زنان خانوار به 20 هزار نفر در دست اقدام است.



وی ادامه داد: طرح آموزش زوجین نیز در دست اقدام است که در سراسر کشور 124 هزار نفر و در استان البرز نیز هشت هزار نفر درگیر این طرح هستند.



مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری البرز افزود: آموزش خانواده موفق، تربیت فرزند به روش دینی، حجاب و عفاف و آموزش در خصوص جلوگیری از شیوع ایدز در ده جلسه آموزشی از جمله بخش های مختلف این طرح است.



اجرای طرح رحمت زندان های استان البرز



هاشمی از اجرای طرح رحمت در زندان های استان البرز خبر داد و افزود: در زندان های استان البرز نیز قرار است که طرح رحمت اجرایی شود.



مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری البرز گفت: در غرب زن به دور از خانواده مطرح است و تمرکز آنها بر خانواده نیست بلکه فروپاشی و زوال خانواده است.



وی تصریح کرد: ولی ما توانمندی سازی زن بر اساس الگوی ایرانی و اسلامی را پیروی می کنیم و هدف ما توانمندی سازی زن بدون مرد نیست.

