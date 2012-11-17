192 هزار هکتار از اراضی دیمی اردبیل به اراضی آبی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر شنبه در جلسه بررسی طرحهای کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: تحقق این مهم در گرو تکمیل و بهره برداری از سدهای در دست احداث است.

وی با اشاره به نیاز آبی استان به دلیل وضعیت و ظرفیت کشاورزی آن افزود: اردبیل قطب کشاورزی کشور و از استانهای مطرح در زمینه تولید محصولات استراتژیک از جمله سیب زمینی و گندم بوده و تبدیل این اراضی می توان بهره وری تولید این محصولات را ارتقا بخشد.

استاندار اردبیل تبدیل این اراضی را نیز به لحاظ اشتغال زایی مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: براساس برآوردهای کشوری در بخش زراعت توسعه هر چهار هکتار اراضی کشاورزی و در بخش باغات توسعه در دو هکتار باغ یک نفر اشتغالزایی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه بر این اساس 48 هزار نفر در اراضی تبدیلی استان مشغول فعالیت خواهند شد، تصریح کرد: در صورت تبدیل این راضی به باغات بیش از 80 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد که رقم قابل توجهی است.

نیکزاد دستیابی به توسعه کشاورزی استان را در رسیدن توسعه اقتصادی تاثیرگذار عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون بیش از 30 سد معیشتی و بزرگ و کوچک در سطح این استان در دست اجرا است و تا چند سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی مهمترین پروژه در این زمینه را سد خداآفرین در شمال استان برشمرد و یادآور شد: علاوه بر این 41 درصد حوادث غیرمترقبه استان به دلیل وقوع سیل بوده که با ایجاد این سدها و اراضی کشاورزی می توان خسارات ناشی از آن را به طور چشمگیری کاهش داد.