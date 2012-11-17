به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر امروز شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های راه آهن و صنعت نفت آبادان ضمن بیان مطلب فوق، گفت: ابتدا از بازیکنان تیمم تشکر می کنم که مردانه جنگیدند تا سه امتیاز با ارزش این دیدار را به دست بیاوریم. در واقع حق ما فقط برد در این بازی بود و اگر بازیکنان ما قدر موقعیت‌های خود را می دانستند، راحت‌تر می توانستیم بازی را ببریم.

وی ضمن گلایه از عملکر داور بازی تاکید کرد: من تعجب می‌کنم که چرا کمیته داوران فقط برای بازی‌های ما از داوران تازه کار استفاده می‌کند. داوری که امروز سوت زد، تنها قضاوت دو بازی از رقابت های لیگ برتر را تا به امروزدر کارنامه خود دارد که اتفاقا هر دو بازی‌ای که اوسوت زده است، یک طرف تیم ما بوده.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن خاطرنشان کرد: از اینکه توانستم این بازی را ببریم، خوشحالم وگرنه با شرایطی که داور در جریان بازی رقم زد معلوم نبود چه اتفاقی برای ما می‌افتاد و چه نتیجه ای به دست می آمد. از ابتدای بازی، بازیکن شماره 9 تیم فوتبال صنعت آبادان، مدام بازیکنان تیم ما را می زد، "عباسفرد" را مقابل چشم ما کشتند، اما داور خطا نگرفت.

دایی افزود: مدافع تیم صنعت نفت بر روی "عباسفرد" مرتکب خطایی شد که فقط مستحق اخراج بود، اما داور کارتی به او نشان نداد. بازیکنان حریف مدام بر سر داور داد می زدند، اما او هیچ عکس العملی در قبال این امر نشان نداد. اینها گوشه‌ای از مشکلات تصمیمات داور این دیدار بود. مگر می شود5 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم گرفت و برای آن 5 دقیقه، 2 دقیقه اضافه دیگر هم گرفت؟ فقط خدا رحم کرد با شرایطی که داور رقم زد بازی را واگذار نکردیم.

وی ضمن انتقاد از وقفه‌ای که در رقابت‌های لیگ برتر به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی ایجاد شد، اظهار داشت: تیم‌های ملی‌ای که در دنیا صاحب نام هستند، لیگ‌های پویایی دارند. ما فقط تافته جدا بافته در فوتبال روز دنیا هستیم. آقایان با تصمیمات غیر فوتبالی فقط به فوتبال کشور ضرر می زنند.

دایی افزود: معمولا بازی تدارکاتی را در همه جای دنیا برای هماهنگی بیشتر بازیکنان اصلی تیم ملی یک کشور برگزار می کنند. هنوز متوجه نشدم که چرا پیش از بازی با ازبکستان، با تیم دوم خود مقابل تاجیکستان بازی کردیم. نکته جالب این است بازیکنانی که مقابل ازبکستان فیکس بازی کردند، سه روز مانده به این دیدار به اردوی تیم ملی اضافه شدند. چرا آقایان لیگ را با تصمیمات نادرست طولانی و فرسایشی می کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در خصوص عملکرد فنی بازیکنان دورگه جدید تیم ملی که به تازگی به ترکیب تیم ملی اضافه شده اند، گفت: به نظرم در شرایط فعلی، بهترین بازیکنان تیم ملی اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد هستند که عملکرد خوبی در تیم ملی طی این مدت داشته‌‍اند.

وی در خصوص صحبت هایی که در مورد برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال و استعفای کفاشیان این روزها مطرح می شود، تصریح کرد: من کاری به مسائل مدیریتی فدراسیون فوتبال ندارم و همیشه فقط برای فوتبال ایران و تیم ملی کشورمان آرزوی موفقت کرده ام.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است طی دو سه روز آینده از باشگاه پرسپولیس به دلیل طلب مالی خود شکایت کند؟ گفت: من نمی دانم این اخبار کذب از چه طریقی و چگونه در برخی از رسانه ها مطرح شده است. دوستان باید بدانند حرمت قلم بیش ازاین حرف‌هاست. البته این بدان معنا نمی‌باشد که من از حق خود می گذرم، اما صحبت هایی که در خصوص شکایت من از باشگاه پرسپولیس طی دو سه روز گذشته مطرح شده کذب محض است.