به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال در حضور 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امیریتس موفق شد تاتنهام 10 نفره را با نتیجه پر گل 5 بر 2 شکست دهد. در این بازی ابتدا "امانوئل آدبایور" موفق شد در دقیقه 10 دروازه آرسنال را باز کند اما تنها 8 دقیقه بعد با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

10 نفره شدن تاتنهام کار دست این تیم داد. آنها در نیمه نخست سه بار دروازه خود را باز شده دیدند. " پر مرته ساکر" (24)، "لوکاس پودولسکی" (42) و "الیویه ژیرو" سه بار دروازه تاتنهام را در نیمه نخست گشودند.

در نیمه دوم "کاسورلا" در دقیقه 60 نتیجه را 4 بر یک کرد اما "گرت بیل" ستاره تاتنهام گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا نتیجه 4 بر 2 شود و شاگردان ویلاس بواس به ادامه بازی امیدوار شوند. اما "تئو والکات" در دقیقه 90 گل پنجم آرسنال را به ثمر رساند تا خیال توپچی ها از کسب یک پیروزی ارزشمند خانگی راحت شود.

رقابتهای این هفته امشب با برگزاری 7 دیدار ادامه پیدا می کند که برنامه آن به شرح زیر است:

* لیورپول – ویگان

* منچسترسیتی – استون ویلا

* نیوکاسل – سوانزی

* کوئینزپارک رنجرز – ساوتهمپتون

* ردینگ – اورتون

* وست بروم – چلسی

* نورویچ - منچستریونایتد