به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی عصر شنبه در حاشیه بهرهبرداری از چند طرح عمرانی و راهسازی در استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولتهای نهم و دهم خدمات گستردهای در استان بوشهر داشته است و تلاش کردهایم تا این استان به وضعیتی که شایسته است برسد.
وی با تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت زیرساختها در استان بوشهر، خواستار تلاش برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی برای توسعه زیرساختها در استان بوشهر شد و اضافه کرد: سرمایه گذاران باید برای سرمایه گذاری احساس امنیت کنند.
معاون اول رئیس جمهور به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در پارس جنوبی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بهکارگیری نیروهای بومی در منطقه پارس جنوبی، خاطرنشان ساخت: اشتغال نیروهای بومی در پارس جنوبی آنگونه که باید محقق نشده و باید با تلاش استاندار و درخواست از وزیر نفت در این زمینه اقدام شود.
وی با اشاره به تاریخچه پر افتخار استان بوشهر، بیان داشت: استان بوشهر همواره در سازندگی و توسعه و پیشرفت کشور نقشی اساسی داشته است.
رحیمی در ادامه مسکن مهر را یک نهضت بزرگ در کشور عنوان کرد و افزود: در صورتی که رئیسجمهور چنین تدبیری را برای حل مشکل مسکن نیندیشیده بود، مشکلات بسیار زیادی در این زمینه داشتیم.
وی به تحویل 4.2 میلیون مسکن مهر به مالکان و متقاضیان تا پایان دولت دهم اشاره کرد و افزود: بسیاری از این واحدهای مسکونی تاکنون تحویل شده است و دیگر واحدها نیز در Hینده نزدیک تحویل می شود.
معاون اول رئیس جمهور عدم توسعه زیرساختها را به عنوان یکی از مشکلات اصلی در کشور عنوان کرد و ادامه داد: دولتهای نهم و دهم کارهای بسیار زیادی در این زمینه انجام داده است.
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