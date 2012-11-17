استفاده از همه ظرفیتها برای ترویج عفاف و حجاب در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی عصر شنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان پلدختر با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، اظهار داشت: حجاب تحکیمبخش بنیان خانواده است.
وی با یادآوری اینکه دشمنان میلیاردها دلار برای تخریب باورهای نسل جوان هزینه میکنند چرا که جوانان سرمایههای این کشور هستند، بیان داشت: دشمن درصدد است به وسیله بیعفتی و ابتذال جوانان ایران اسلامی را به سمت دستیابی به اهداف خود سوق دهد.
رشیدی انجام امور تبلیغی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف را تاثیرگذار دانست و افزود: ترویج حجاب به عنوان یکی از ارزشهای اصلی دین اسلام باید بیش از پیش در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
فرماندار پلدختر گفت: نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه از ظهور و بروز بسیاری از آسیبها و کجرویها جلوگیری کرده و سلامت جامعه را رقم می زند.
رشیدی با بیان این که بدحجابی بنیان خانواده را سست میکند، تصریح کرد: رعایت عفاف و حجاب به انسان جایگاه و منزلت میبخشد.
وی با بیان اینکه امروز دشمنان با ترفندهای مختلف درصدد تضعیف باورهای دینی و اسلامی ما هستند، افزود: وظیفه همگان است که با هوشیاری و آگاهی کامل توطئههای شوم دشمنان را خنثی کنند.
فرماندار پلدختر از دستگاههای متولی تعلیم و تربیت خواست تا از طریق فرهنگسازی و ارائه آموزشهای صحیح در مدارس بهویژه برای مقاطع سنی پایین، حجاب را تبدیل به ارزشی درونی و امری پذیرفته شده کنند.
نظر شما