فرار آلومینیوم از قعر با برتری مقابل گهر/ فریادهای میثاقیان از روی سکو

به گزارش خبرنگار مهر تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و گهر دورود از ساعت 16 و 15 دقیقه شنبه در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر تیم آلومینیوم به پایان رسید. تک گل این دیدار را هادی دهقانی مهاجم شماره 11 تیم آلومینیوم در دقیقه 23 با دریافت یک پاس عمقی و با یک ضربه بیرون پا از محوطه جریمه تیم گهر به ثمر رساند.

در ادامه مسابقه تیم گهر برای جبران نتیجه حملاتی را روی دروازه آلومینیوم ترتیب داد که هیچکدام از این موقعیت ها تبدیل به گل نشد. آلومینیوم با این پیروزی 15 امتیازی شد و وضعیت خود را در جدول مسابقات بهتر کرد. تیم گهر نیز با 8 امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

از جمله نکات جالب این دیدار می توان به حضور اکبر میثاقیان سرمربی تیم آلومینیوم بر روی سکوهای تماشاگران ورزشگاه خلیج فارس اشاره کرد. میثاقیان به علت اخراج در دیدار مقابل ملوان در این مسابقه از روی سکوها تیم آلومینیوم را هدایت کرد. همچنین در این مسابقه 9 بازیکن اصلی تیم آلومینیوم به علت محرومیت و مصدومیت در مسابقه حضور نداشتند.