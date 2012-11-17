خودکفایی مددجویان از فعالیتهای ارزشمند کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی عصر شنبه در همایش تجلیل از زنان موفق سرپرست خانواده شهرستان بروجرد در تالار دکتر زرین کوب اداره ارشاد اسلامی این شهرستان اظهار داشت: هدف از مبعوث کردن پیامبران، انزال کتب، ادیان الهی و مکاتب توحیدی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه نظام های سیاسی مبتنی بر دین به دنبال پیاده کردن عدالت در جامعه هستند، ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از حکومت علوی است از همان ابتدا به دنبال پیاده کردن عدالت اجتماعی در جامعه بوده است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: خدمت مسئولین باید در راستای محرومیت زدایی و فقر زدایی و توزیع عادلانه اعتبارات در بین آحاد جامعه باشد.

وی تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی کار آمد بوده و در طول 33سال گذشته به بهترین نحو ممکن کارآمدی خود را در بخش های مختلف به خصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) به اثبات رسانده است.

امام جمعه بروجرد همچنین به فعالیتهای کمیته امداد در زمینه خودکفایی اشاره کرد و اظهار داشت: راهکار توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در تامین معیشت زندگی و رساندن آنها به حد خودکفایی و بی نیازی از دیگران است.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه در این زمینه هم مردم و هم مسئولین وظایفی را بر عهده دارند هستند، ادامه داد: اگر مردم بر اساس تعالیم و آموزه های دینی در قبال مشکلات جامعه و همنوعان خود احساس مسئولیت نکنند، مسلمان نیستند.

وی گفت: اینگونه مشکلات در جامعه اسلامی بهتر و آسان تر از دیگر جوامع رفع می شود چرا که در جامعه اسلامی بی تفاوتی در مقابل مشکلات دیگران گناه محسوب می شود.

امام جمعه بروجرد افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) در طول 33 سال عمر خود در سرفصل های متعدد کاری بهترین خدمات را به مددجویان خود داشته است.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: کلید فقر زدایی و محرومیت زدایی از جامعه زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار در راستای رساندن آنها به خود کفایی و حفظ شخصیت آنها آموزش و اشتغال است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان نیز در این همایش به فعالیتهای این نهاد اشاره کرد و اظهار داشت: امسال بیش از 12 هزار و 500 نفر از مددجویان لرستانی آموزشهای لازم را در راستای اشتغالزایی فراگرفتند.

ولی الله منتظری افزود: همچنین در اجرای طرح نظام جامع آموزشی در سطح استان بیش از 40هزار نفر در نیمه اول سال از آموزش های کمیته امداد استان بهره مند شده اند.