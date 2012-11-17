برپایی خیمه های عزاداری ممنوع نشده است/ صدور 320 مجوز ایستگاه صلواتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صباغیان بعد از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی دستگاه های مجری و هیئت های مذهبی مشهد که در محل موسسه فرهنگی مکتب الزهرا برگزار شد اظهار کرد: به دلیل آسیب هایی که در سال های گذشته در بحث خیمه های عزاداری داشته ایم سیاست ساماندهی شئون فرهنگی این بود که این برنامه براساس یک فرآیند خاص صورت بگیرد.

صباغیان افزود: بر اساس همین فرآیند تا کنون 13 مجوز خیمه صادر شده است و این هیئت ها هیچ مشکلی در زمینه برگزاری مجالس عزاداری در خیمه های برپا شده ندارند.

رئیس هیئت های مذهبی خراسان رضوی با اشاره به چند آسیب خیمه توضیح داد: برگزاری این خیمه ها تا حدودی مسجد گریزی را در پی داشت و باعث شده بود جمعیت در بعضی مساجد کاهش یابد.

وی افزود: در مکان هایی که مسجد وجود ندارد یا اگر دارد برنامه های مسجد به صورت متراکم انجام می شود بنا به در خواست هیئت های مذهبی محل و با تحقیق کارشناسانه مجوز برپایی خیمه عزاداری صادر خواهد شد.

حجت الاسلام صباغیان اظهار داشت: تاکنون هزار و 100 مجوز مراسم عزاداری در استان صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به ایستگاه های صلواتی افزود: تاکنون مجوز 320 ایستگاه صلواتی صادر شده که این رقم 5 درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد و دلیل آن نیز سیاست ساماندهی ایستگاه های صلواتی است که سعی کرده ایم بحث کیفیت در آن را مد نظر قرار دهیم و تعداد این ایستگاه ها را به حداقل برسانیم.