بررسی انتخابات شوراها در دیدار آبادگران جوان با باهنر/ برنامه دیدارهای انتخاباتی آبادگران

بیت الله بدرلو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار امروز شنبه اعضای جمعیت آبادگران جوان با محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: در این دیدار موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر همگرایی اصولگرایان در انتخابات بویژه در انتخابات شوارها تاکید شد.

وی گفت: در این جلسه بر استراتژی هایی که باید در انتخابات لحاظ کنیم بحث شد و امیدواریم همه احزاب از این گونه دیدار ها با هم داشته باشند.

سخنگوی جمعیت آبادگران این جلسه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه در این جلسه مشخص شد که دیدگاه های جامعه اسلامی مهندسین با آبادگران نزدیک است از تداوم این جلسات خبر دارد و گفت: انشاء الله گفتگوی ما با جامعه مهندسین و محمد رضا باهنر ادامه خواهد داشت،ضمن آنکه بنا داریم در آینده نزدیک با جمعیت ایثارگران و رهپویان(اصولگرایان تحول خواه) دیدار داشته باشیم.

این فعال سیاسی درباره اینکه این دیدارها چه زمانی صورت خواهد گرفت؟ گفت : ما در حال مکاتبه با احزاب اصولگرا و این دو تشکل سیاسی هستیم هر وقت این دیدار قطعی شد آن را اعلام خواهیم کرد.اما فردا با حزب موتلفه اسلامی دیدار می کنیم، و در آن جلسه مطالب و نظرات خود را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی جمعیت آبادگران جوان درپاسخ به این سئوال که آیا با جامعتین نیز دیدار خواهید کرد یا نه؟ گفت: فعلا روی این موضوع بحثی نشده است اما آبادگران حتما از نظرات روحانیت و مراجع تقلید استفاده خواهد کرد.