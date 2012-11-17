مقاومت دست بسته نیست/ ادامه حملات تلافی جویانه به مناطق اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه اعلام کرد: نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب به همراه وزیران خارجه برخی کشورهای عربی از غزه دیدار خواهد کرد.

موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت : اسرائیلی ها خواستار افزایش تلاشهای میانجی گرایانه برای آرامش اوضاع در غزه شده اند، اما پاسخ ما این است؛ شما آغازگر اوضاع بوده اید و شما باید اوضاع را به حالت قبل برگردانید.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: کسی نباید انتظار داشته باشد که مقاومت در برابر این حمله دست بسته باقی بماند.

وی با اشاره به جان سالم به در بردن مروان عیسی و رائد العطار از فرماندهان گردانهای قسام بیان کرد: ترور احمد الجعبری فرمانده گردانهای عزالدین قسام تصمیمی سیاسی بوده است.

وی هدف از حملات رژیم صهیونیستی به غزه را ایجاد رعب و وحشت و توقف موشکهای مقاومت دانست.