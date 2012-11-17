هیئت های عزاداری فرهنگ حسینی را در جامعه ترویج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طباطبایی بعد از ظهرشنبه در جلسه هم اندیشی دستگاه های مرتبط و هیئت های مذهبی که در مکتب الزهراء شهر مشهد برگزار شد: اظهار داشت: توفیق خدمت به هر نحوی و در هر جایگاه و مسئولیتی به این مملکت با عظمت عاشورا و کربلا قابل قبول در دنیا وآخرت خواهد بود و انشاء الله برگ زرینی باشد در کارنامه اعمال کسانی که در این راه گام بر می دارند.

وی افزود : همه مراجع وبزرگان ما به حالت خاکساری وتواضع در محافل ومجالس عزاداری امام حسین(ع) شرکت می کنند و تاثیرگذاری خودشان را نیز دارند.

سرپرست مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار داشت: هر انسانی در مجالس عزاداری سالر وسرور شهیدان و یاران با وفایش خودش را کوچک کند این نشان از بزرگی آن شخص است و ما در دستگاه های خدمتگذار افتخارمان به خدمتگذاری به هیئت های امام حسین (ع) است.

وی خطاب به مسئولان هیئت های مذهبی بیان کرد: من خواهش می کنم تمتم مراسمی که برگزار می شود و معمولا برطبق سنت ها است اگر گیر اجرایی دارد به فکر این باشیم که آن گیرها و موانع را از سر راه برداریم واز مشکلات گره گشایی کنیم تا به همین وسیله همگی بتوانیم در این زمینه توفیق خدمت داشته باشیم.