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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۰۹

طباطبایی:

هیئت های عزاداری فرهنگ حسینی را در جامعه ترویج کنند

هیئت های عزاداری فرهنگ حسینی را در جامعه ترویج کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون دادستان مشهد با بیان اینکه هیئت های عزاداری فرهنگ حسینی را در جامعه ترویج کنند،گفت: ما در دستگاه های خدمت گذار افتخارمان این است که هیئتی وخادم امام حسین (ع) باشیم و بتوانیم به هیئت های عزاداری سالار شهیدان خدمت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طباطبایی  بعد از ظهرشنبه در جلسه هم اندیشی دستگاه های مرتبط و هیئت های مذهبی که در مکتب الزهراء شهر مشهد برگزار شد: اظهار داشت: توفیق خدمت به هر نحوی و در هر جایگاه و مسئولیتی به این مملکت با عظمت عاشورا و کربلا قابل قبول در دنیا وآخرت خواهد بود و انشاء الله برگ زرینی باشد در کارنامه اعمال کسانی که در این راه گام بر می دارند.

وی افزود : همه مراجع وبزرگان ما به حالت خاکساری وتواضع در محافل  ومجالس عزاداری امام حسین(ع) شرکت می کنند و تاثیرگذاری خودشان را نیز دارند.

سرپرست مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار داشت: هر انسانی در مجالس عزاداری سالر وسرور شهیدان و یاران با وفایش خودش را کوچک کند این نشان از بزرگی آن شخص است و ما در دستگاه های خدمتگذار افتخارمان به خدمتگذاری به هیئت های امام حسین (ع) است.

وی خطاب به مسئولان هیئت های مذهبی بیان کرد: من خواهش می کنم تمتم مراسمی که برگزار می شود و معمولا برطبق سنت ها است اگر گیر اجرایی دارد به فکر این باشیم که آن گیرها و موانع را از سر راه برداریم واز مشکلات گره گشایی کنیم تا به همین وسیله همگی بتوانیم در این زمینه توفیق خدمت داشته باشیم.

کد مطلب 1746177

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