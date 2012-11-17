265 میلیارد تومان پروژه در استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر شنبه در حاشیه بهره‌برداری از پروژه‌های راه و شهرسازی در استان بوشهر با اشاره به بهره‌برداری از چهار هزار و 500 واحد مسکونی در استان بوشهر، اظهار داشت: 10 هزار واحد مسکن مهر دیگر نیز تا پایان سال در استان بوشهر افتتاح می‌شود.

وی از اعتبار 54 میلیارد تومانی برای ساخت بیمارستان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: با اعتباری حدود 20 میلیارد تومان این بیمارستان در زمان کمی تجهیز شده است.

وزیر راه و شهرسازی از آسفالته شدن بیش از 65 درصد راه‌های روستایی بالای 20 خانوار کشور خبر داد و با اشاره به آسفالته شدن 89 درصد راه‌های روستاهای بالای 20 خانوار استان بوشهر، افزود: همه راه‌های روستایی بالای 50 خانوار استان بوشهر آسفالته شده است و بوشهر نخستین استانی است که به این مهم دست یافته است.

وی در ادامه به عملیات ساخت بزرگراه بوشهر، برازجان، گناوه و دیلم و هندیجان اشاره کرد و بیان داشت: این مسیر 160 کیلومتر طول دارد که 70 کیلومتر آن افتتاح شده و بهتر است این پروژه هر 10 کیلومتر عملیاتی شود.

نیکزاد در ادامه به ساخت پنج هزار مسکن مهر در عالی‌شهر اشاره کرد و افزود: 24 هزار واحد قبل از سال 91 در استان بوشهر ساخته شده، 24 هزار واحد نیز امسال و 24 هزار واحد هم تا نیمه نخست سال آینده افتتاح می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش 62 درصدی ساخت مسکن در استان بوشهر، گفت: تا پیش از دولت نهم و دهم 117 هزار واحد مسکونی در استان بوشهر وجود داشت که با آغاز به ساخت 72 هزار واحد شاهد افزایش62 درصدی مسکن خواهیم بود.

وی به میزان اعتبارات پروژه‌های افتتاحی در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: برای پروژه‌های بیمارستان، بزرگراه، راه روستایی و مسکن مهر و پاویون فرودگاه در مجموع 265 میلیارد تومان هزینه شده است.

نیکزاد مسکن مهر را به عنوان یک کار انقلابی، انسانی و اسلامی توصیف کرد و افزود: اشتغال، اقتصاد، کاهش تورم و تحکیم بنیان خانواده را می توان به‌عنوان مهمترین اهداف این طرح بزرگ یاد کرد.

وی با ارائه اماری از میزان واحدهای مسکن در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: بر اساس آمار سال 85 جمعیت استان بوشهر 886 هزار نفر بود که در قالب 120 هزار خانوار و 117 هزار واحد مسکونی زندگی می‌کردند ولی از سال 85 ساخت 72 هزار واحد مسکونی با دو هزار و 800 میلیارد تومان آغاز شد.