صدا و سیما نقش خود را در تقویت فریضه امر به معروف پر رنگ تر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خرم آباد از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب دینی و وظیفه ای همگانی برای آحاد مردم یاد کرد و اظهار داشت: این فریضه همگانی بوده و بر اساس قانون حکومت اسلامی همه مردم نسبت به اجرای آن وظیفه دارند.

فرماندار خرم آباد گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی به دلیل هراس از دین مبین اسلام با استفاده از وسایل ارتباطی در حوزه های مختلف به صورت گسترده به دنبال ترویج فرهنگ مبتذل غرب در میان مردم هستند و برای دستیابی به این مهم دست به اقدامات گسترده ای در راستای تضعیف فرهنگ غنی اسلامی زده اند.

وی اظهار داشت: امروز دشمن پس از امتحان کردن همه روشها از قبیل جنگ سخت و تحریمهای گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی، روی به جنگ نرم آورده و جوانان ما را مورد هدف قرار داده است.

ولی پوری از ایام محرم و صفر به عنوان فرصتی مناسب برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر یاد کرد و گفت: در این ایام معنوی و با توجه به عشق و ارادت مردم مومن و انقلابی به این ایام باید با اجرای برنامه های دقیق دینی و معنوی زمینه فعالیتهای مذهبی در راستای ترویج فرهنگ اسلامی و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کرد.

فرماندار خرم آباد از اعضای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خواست تا با برنامه ریزی و مطالعه دقیق برنامه هایی را طراحی و اجرا کنند که مطابق نیازهای همه اقشار جامعه به ویژه قشر جوان جامعه باشد.

وی استفاده از همه تواناییهای موجود در خصوص تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را ضروری برشمرد و خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان بعنوان رسانه بومی در این حوزه شد.

فرماندار خرم آباد ادامه داد: صدا و سیمای مرکز لرستان با برنامه ریزی و تهیه و تولید برنامه های متنوع فرهنگی، اجتماعی نقش خود را در تقویت فریضه امر به معروف و نهی از منکر را پر رنگ تر از گذشته ایفا کند.