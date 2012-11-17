طرح تشدید بازرسی از مساجد و آشپزخانه های شیروان آغاز شد

محمدعلی وارنگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بهداشت مساجد همواره از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: به همین منظور همزمان با آغاز ماه محرم طرح تشدید بازرسی های بهداشتی از مساجد و آشپزخانه های این شهرستان آغاز شده است.

وی اظهارداشت: در این بازرسی ها وضعیت بهداشتی مساجد از نظر آب و فاضلاب، سرویس های بهداشتی، عوامل فیزیکی و چگونگی پذیرایی در مساجد توسط کارشناسان این واحد نظارت شده و موارد احتمالی به خادمین مساجد تاکید و تذکر داده می شود.

وارنگ افزود: همچنین در این طرح بازرسی و نظارت، خادمینی که فاقد کارت تندرستی هستند برای دریافت این کارت به واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان معرفی می شوند.

وی در ادامه از کشف و معدوم کردن ساندویچ های غیربهداشتی در مدارس شهرستان شیروان نیز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه عرضه ساندویچ و هر نوع مواد غذایی طبخ شده طبق بخشنامه های مربوطه در بوفه مدارس ممنوع بوده و این موضوع نیز قبلا به اطلاع اداره آموزش و پرورش و مدارس رسانده شده است، با متخلفین در این زمینه برخورد می شود.

این مسئول اضافه کرد: بر این اساس در طی روزهای گذشته در بازرسی از مدارس شهرستان، ضمن کشف و معدوم کردن برخی اقلام خوراکی و ساندویچ های غیربهداشتی، با آن دسته از متخلفانی که در بوفه های مدارس اقدام به فروش ساندویچ می کردند، برخورد قانونی صورت گرفت.