پنج کتاب و دو آلبوم صوتی در اردبیل منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابها که عصر شنبه در مجتمع فرهنگی فدک رونمایی شد در حوزه های تاریخ، انقلاب اسلامی، ادبیات، شعر و دفاع مقدس بوده و توسط نویسندگان این استان تالیف شده است.

کتاب "تاریخ انقلاب اسلامی در اردبیل" نوشته علی درازی در زمینه تاریخی و اجتماعی، "خواب روی پوکه های داغ" نوشته محمود مهدوی در حوزه دفاع مقدس، "شوق پرواز"، "حضرت باران" و "پرنیان عشق" نوشته سعید نوریان در حوزه ادبیات و شعر از کتابهای رونمایی شده بود.

علاوه بر این آلبوم "لطیف تر از باران" و "بر شوق استان" با آثار برگزیده بخش مداحی هفتمین جشنواره مدیحه‌سرایی و چاووشی‌خوانی رضوی در این مراسم رونمایی شد.

آلبوم صوتی لطیف تر از باران با آثار مداحان برجسته مدیحه سرایی و آلبوم بر آستان شوق با آثار مداحان چاووشی‌خوان برگزیده سراسر کشور توسط ارشاد اسلامی استان اردبیل تهیه و تولید شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این استان طی سالهای اخیر رشد بسیار خوبی در زمینه تالیف و تولید آثار مکتوب داشته است.

ظرفیتهای قلمی نویسندگان اردبیل صیانت می شود

صادق فرهمندامین با اشاره به ظرفیتهای نویسندگان این استان در حوزه های علمی، دانشگاهی و بویژه ادبی یادآور شد: این توانمندی در حوزه دفاع مقدس امروز در سطح کشور نیز قابل توجه است.

وی با بیان اینکه در حوزه دفاع مقدس برغم تاکید مسئولان کشور بخ خصوص مقام معظم رهبری آثار چندانی در بین استانهای کشور تولید نمی شود، متذکر شد: استان اردبیل طی سالهای اخیر در این زمینه فعالیتهای دخور توجهی داشته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به همکاری این نهاد با نویسندگان استان عنوان کرد: برای ساماندهی و ارزش نهادن به تالیفات نویسندگان استان امسال تالار گنجینه نویسندگان را در کتابخانه مرکزی اردبیل راه اندازی کردیم.

فرهمندامین با تاکید بر ضرورت صیانت از آثار نویسندگان این استان ادامه داد: این تالار به منظور پاسداشت ظرفیتهای قلمی نویسندگان استان و توسعه آن ایجاد شده است.

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عکس: وحید مقدم