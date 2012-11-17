مسئله آزادی گروگان ها فردا در جلسه مخالفان و مقامات سوری مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی عصر شنبه در دیدار با خانواده های زائران سیرجانی که در سوریه توسط گروه های مخالف سوری به گروگان گرفته شده اند، گفت: با جدیت به دنبال آزادسازی گروگان های ایرانی هستیم و امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته به زودی این افراد بتوانند به میهن بازگردند.

وی همچنین از سلامت کامل گروگان ها خبر داد و افزود: فردا در تهران جلسه ای با حضور سران گروه های مخالف سوریه و مقامات این کشور برگزار خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در این جلسه مسئله آزادی گروگان ها مطرح و بررسی خواهد شد.

بروجردی ابراز داشت: خانواده های این عزیزان با توکل به خداوند متعال و با تاسی از حضرت زینب(س) صبری ستودنی دارند که به زودی با دیدار عزیزان خود پاداش این صبر خود را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: سفیر ایران در سوریه در طول هفته یک الی دو نوبت با گروگان ها ملاقات می کند و امیدواریم ما نیز به زودی آنها را در ایران اسلامی ملاقات کنیم.