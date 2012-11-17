تحقق توسعه ورزش شهروندی در جنوبی ترین منطقه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی بانوان محلات 22 گانه این منطقه، گفت: با توجه به اینکه فعالیتهای ورزشی در سطح محله های این منطقه به نحوی برنامه ریزی شده است که فرهنگ ورزش محلات در سبد خانوار شهروندان این منطقه قرار بگیرد، حضور و مشارکت بانوان در مسابقات ورزشی محله های 22 گانه بسیار چشمگیر بوده است.

وی توسعه ورزش شهروندی را از رویکردهای مهم مدیریت شهری برشمرد و افزود: در المپیاد ورزشی محله های 22 گانه این منطقه 16 هزار و 680 نفر از بانوان در 20 رشته ورزشی به رقابت پرداختند که این حضور، بیانگر تحقق توسعه ورزش شهروندی در سطح محله های این منطقه به عنوان جنوبی ترین منطقه تهران است.

این مسئول با اشاره به اینکه اولویت مدیریت شهری در بحث ورزش، توجه و رسیدگی به جانبازان و معلولان، بانوان و جوانان است، تصریح کرد: راه اندازی 22 خانه ورزش، 16 مجموعه ورزشی الزهرا(س)، باشگاه چاقی، مجتمع فرهنگی ورزشی قمر بنی هاشم(ع)، همایشهای ورزشی و برگزاری مسابقات محله ای از جمله اقداماتی است که موجب توسعه ورزش شهروندی و ترویج ورزش همگانی شده است.

گفتنی است، با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی، مدیر تربیت بدنی شهرداری منطقه 20 تهران و بانوان ورزشکار این منطقه، آئین اختتامیه المپیاد ورزشی بانوان محلات در فرهنگسرای ولاء برگزار شد و در حالی پایان یافت که از سرپرستهای فنی مسابقات، کارشناسان ورزشی نواحی و منطقه 20 تهران تقدیر به عمل آمد و افراد برگزیده اول تا سوم هر رشته حکم قهرمانی، مدال و هدیه نقدی خود را دریافت کردند.

فراخوان نخستین جشنواره "مشکات" در منطقه 20 تهران

نخستین مجموعه جشنواره های مشکات "مهارتهای شهروندی کانون های آموزشی تهران" در منطقه 20 تهران برگزار می شود.

مسئول اداره آموزش شهروندی منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: مجموعه جشنواره های مشکات با موضوع مهارتهای شهروندی شامل آفرینش آثار و محصولات آموزشی و فعالیتهای کارگروهی، میدانی و تولید خدمات برگزار می شود.

علی برزگر محورهای جشنواره را حمل و نقل و ترافیک شهری - محیط زیست شهری - ایمنی شهری - زیبا سازی و مبلمان شهری - حقوق و تکالیف شهروندی - دفع زباله و پسماند عنوان کرد و افزود: آفرینش آثار و محصولات آموزشی شامل نقاشی، طراحی، عکاسی، پیام کوتاه، شعر، نماهنگ، وبلاگ نویسی، پژوهش برگزیده، داستان نویسی، انیمیشن، نمایشنامه کوتاه و... یکی از قالبهای جشنواره است.

وی در ادامه فعالیتهای کارگاهی، میدانی و تولید خدمات شامل برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی، تئاتر آموزشی، فعالترین تشکلهای محله ای آموزش محور، منتخب نشریه آموزشی محله ای و... را یکی دیگر از قالبهای این جشنواره عنوان کرد.

این مسئول در پایان تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه سال جاری است و علاقه مندان می توانند آثار خود را به سراهای محلات تحویل دهند.