به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان علی اصغر شعر دوست که 4 سال است بر صندلی سفارت ایران در این کشور تکیه زده در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت ارتباط ایران با تاجیکستان را تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایران توانسته است از ظرفیتهای تاجیکستان به درستی استفاده کند گفت: در بخش مسائل زیربنایی کارهای انجام شده که می توان به ایجاد سد، نیروگاه، تونل، فعالیتهای عمرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد.

وی افزود: کشور تاجیکستان بسترهای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری دارد و از سرمایه گذاران ایرانی دعوت می شود به این کشور سفر کنند و موقعیتها را بسنجند.

5 هزار ایرانی در تاجیکستان

شعر دوست در پاسخ به اینکه چند ایرانی در این کشور ساکن هستند گفت: ما سه نوع ایرانی داریم که در تاجیکستان زندگی می کنند. گروه اول ایرانی هایی هستند که از دهه 1330 در این کشور باقی مانده اند که حدودا 100 خانوار می شوند. گروه دوم دانشجوهای ایرانی هستند که برای ادامه تحصیل به دانشگاههای تاجیکستان آمده اند که تعداد آنها حدود 2 هزار نفر است و گروه سوم ایرانیانی هستند که برای کار، صنعت و سرمایه گذاری به این کشور آمده اند که تعداد آنها 3 هزار نفر است.

دو زندانی ایرانی در زندانهای تاجیکستان

سفیر ایران در تاجیکستان در مورد تعداد زندانیان ایرانی در تاجیکستان و تعداد زندانیان تاجیکی در ایران گفت: زندانی تاجیکی در ایران نداریم ولی در زندانهای تاجیکستان تنها دو زندانی محبوس هستند.



وی گفت: یکی از این زندانیان به اتهام حمل 64 کیلوگرم آنفتامین در یک مجسمه برای ساخت مخدر شیشه محکوم شده است. این متهم می خواسته این مواد را به مالزی قاچاق کند.

وی گفت: بخش خصوصی ایران توانسته است یک بیمارستان تخصصی قلب در شهر دوشنبه ایجاد کند که تمامی پزشکان آن ایرانی هستند.