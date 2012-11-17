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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۴۳

دکتر دستجردی:

14 هزار تخت بیمارستانی در کشور اضافه می‌شود

14 هزار تخت بیمارستانی در کشور اضافه می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در صورت تامین اعتبار تا پایان امسال 14 هزار تخت بیمارستانی به تخت‌های کشور اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی عصر شنبه در حاشیه بهره‌برداری از پروژه‌های بهداشت و درمان در استان بوشهر اظهار داشت: بیمارستان شهدای خلیج فارس یکی از قطب‌های مهم درمانی جنوب است که نه تنها برای پاسخ نیازهای درمانی مردم استان بوشهر بلکه حوزه گردشگری و سلامت را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر که یکی از بیمارستان‌های بزرگ کشور است بهره‌برداری می‌شود و برای تجهیز این بیمارستان 180میلیارد ریال توسط این وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هزینه شده است.

دستجردی اضافه کرد: در بخش دولتی 100هزار تخت بیمارستانی وجود دارد و 66هزار تخت بیمارستانی نیز در حال طراحی، مطالعه و ساخت است که با بهره‌برداری از آنها سطح‌بندی تخت‌های بیمارستانی سال 93 این وزارتخانه محقق می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به طرح پزشک خانواده گفت: برای اجرای طرح پزشک خانواده به هشت تا 9هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

تحقق 50 درصد از بودجه بیماری‌های صعب العلاج

دستجردی افزود: هم اینک طرح پزشک خانواده از سوی پنج دانشگاه علوم پزشکی در استان های مازندران، سیستان و بلوچستان، خوزستان، تهران و فارس در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: از 50 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی 35 دانشگاه دیگر نیز برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده اند که تحقق این مهم در گرو تامین اعتبار برای سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه سلامت ایران است.

دستجردی اظهار کرد: اگر اعتبار مورد نیاز تحقق پیدا کند تا هشت ماه آینده نیمی از شهرهای کشور زیر پوشش طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: امسال تاکنون 50 درصد از بودجه بیماری‌های صعب العلاج به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص یافته است که با پیگیری‌های انجام شده معاونت حوزه راهبردی ریاست جمهوری قول داده اند که 100 درصد بودجه ابن بخش تخصیص یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: داروهای بیماران صعب العلاج و سرطانی باید با یارانه دارویی وارد کشور شود که تاکنون 78درصد یارانه این بخش تخصیص یافته است و باید بیش از 100درصد تخصیص یابد.

کد مطلب 1746199

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