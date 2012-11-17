به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی عصر شنبه در حاشیه بهره‌برداری از پروژه‌های بهداشت و درمان در استان بوشهر اظهار داشت: بیمارستان شهدای خلیج فارس یکی از قطب‌های مهم درمانی جنوب است که نه تنها برای پاسخ نیازهای درمانی مردم استان بوشهر بلکه حوزه گردشگری و سلامت را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر که یکی از بیمارستان‌های بزرگ کشور است بهره‌برداری می‌شود و برای تجهیز این بیمارستان 180میلیارد ریال توسط این وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هزینه شده است.

دستجردی اضافه کرد: در بخش دولتی 100هزار تخت بیمارستانی وجود دارد و 66هزار تخت بیمارستانی نیز در حال طراحی، مطالعه و ساخت است که با بهره‌برداری از آنها سطح‌بندی تخت‌های بیمارستانی سال 93 این وزارتخانه محقق می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به طرح پزشک خانواده گفت: برای اجرای طرح پزشک خانواده به هشت تا 9هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

تحقق 50 درصد از بودجه بیماری‌های صعب العلاج



دستجردی افزود: هم اینک طرح پزشک خانواده از سوی پنج دانشگاه علوم پزشکی در استان های مازندران، سیستان و بلوچستان، خوزستان، تهران و فارس در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: از 50 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی 35 دانشگاه دیگر نیز برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده اند که تحقق این مهم در گرو تامین اعتبار برای سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه سلامت ایران است.

دستجردی اظهار کرد: اگر اعتبار مورد نیاز تحقق پیدا کند تا هشت ماه آینده نیمی از شهرهای کشور زیر پوشش طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: امسال تاکنون 50 درصد از بودجه بیماری‌های صعب العلاج به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص یافته است که با پیگیری‌های انجام شده معاونت حوزه راهبردی ریاست جمهوری قول داده اند که 100 درصد بودجه ابن بخش تخصیص یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: داروهای بیماران صعب العلاج و سرطانی باید با یارانه دارویی وارد کشور شود که تاکنون 78درصد یارانه این بخش تخصیص یافته است و باید بیش از 100درصد تخصیص یابد.