هشدار مقاومت به صهیونیستها / آرامش را بر شما حرام خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از ادامه درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی در نزدیکی زندان نظامی عوفر در کرانه باختری رود اردن خبر داد.

از سوی دیگر ابواحمد سخنگوی گردانهای القدس، با اشاره به آمادگی رزمندگان مقاومت برای رویارویی با نظامیان رژیم صهیونیستی گفت : رژیم صهیونیستی سعی دارد با به راه انداختن جنگ روانی، گروههای فلسطینی را به قبول آتش بس وادار کند .

وی افزود: بعید است که رژیم صهیونیستی از زمین به غزه حمله کند، زیرا خسارات آن سنگین خواهد بود و مقاومت می تواند ضربات غافلگیر کننده ای به دشمن وارد کند .

ابواحمد بیان کرد: تمام مناطق صهیونیست نشین در تیر رس موشکهای مقاومت است. مقاومت آرامش را از صهیونیستها در تمامی مناطق سال 1948 خواهد گرفت.

از سوی دیگر شبکه المنار از درگیری میان نظامیان رژیم صهیونیستی و تظاهرات کنندگان طرفدار غزه در حواره در نابلس و زخمی شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان خبر داد.

خبر دیگر اینکه گردانهای قدس از حمله به شهرک زاکیم با تعدادی موشک خبر داد.کانال 10 تلویزیون اسرائیل از تعطیلی کلاسهای درس در اشدود خبر داد.