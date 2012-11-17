کنترل و نظارت در بازار باید دائمی و مدون باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی عصر شنبه در بازدید از واحدهای صنفی استان با اشاره به اینکه بازار همیشه نیازمند کنترل و نظارت است، افزود: مشارکت مردمی در این ارتباط ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی اظهارداشت: در مهر ماه امسال دو هزارو 112 فقره پرونده از مراجع مختلف به تعزیرات استان ارسال شد که تمام این پرونده ها بررسی و به صدور حکم رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: دقت و بازرسی بیشتر با هدف کنترل بازار و قیمت ها از مطالبات به حق مردم است تا قیمت ها با توجه به افراد سودجویی که در بازار به دنبال کوچکترین بهانه هستند، ناگهانی قیمت ها افزایش پیدا نکند.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی با قاطعیت در صحنه است، افزود: تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.