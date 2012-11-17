  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۱۴

عدنان منصور در قاهره:

اعراب روابط خود را با اسرائیل قطع کنند/مردم فلسطین به کمک ما نیاز دارند

اعراب روابط خود را با اسرائیل قطع کنند/مردم فلسطین به کمک ما نیاز دارند

وزیر امور خارجه لبنان در سخنانی در نشست فوق العاده وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره، بر ضرورت قطع فوری روابط اعراب با رژیم صهیونیستی و مجازات صهیونیستهای جنایتکار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی از آغاز نشست فوق العاده وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره برای بررسی اوضاع غزه خبر دادند.

عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان در سخنانی در این نشست خطاب به مقامات کشورهای عربی گفت: مردم فلسطین به کمکهای کشورهای عربی نیاز دارند.

وزیر امور خارجه لبنان با بیان اینکه، تجاوز اسرائیل به غزه بدون مجازات نخواهد ماند، بر ضرورت پیگرد مقامات رژیم صهیونیستی و مجازات آنها در دادگاههای بین المللی به سبب ارتکاب جنایات در نوار غزه تاکید کرده است.

عدنان منصور همچنین تاکید کرد : روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با اسرائیل باید قطع شود.

وزیر امور خارجه لبنان خاطر نشان کرد ما خواهان صدور قطعنامه بین المللی در محکومیت تجاوز اسرائیل به غزه هستیم.

عدنان منصور تصریح کرد جامعه جهانی باید، اسرائیل را برای توقف تجاوزات به نوار غزه تحت فشار قرار دهد.
کد مطلب 1746211

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