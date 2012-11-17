انقلاب اسلامی ایران حول محور فرهنگ غنی ایرانی اسلامی شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور بعد از ظهر شنبه در جمع طلاب و روحانیون شاغل در امر قضاوت در سطح استان سمنان در محل دادگستری کل این استان، شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را حول محور فرهنگ غنی اسلام دانست و دستیابی به قله توسعه کشور در سند 20 ساله را منوط به نگاه عمیق و محتوایی به فرهنگ بیان کرد.

وی افزود: قضات در جریان محاکمات، در صورتی می‌توانند استدلال حقوقی و قانونی را در محکومیت یا برائت متهم با قوت به کار گیرند که زوایای آشکار و پنهان پرونده را به ترتیب از زبان مدعی‌العموم که دلایل را علیه متهم جمع‌آوری و ارائه کرده است و سپس از زبان وکیل مدافع متهم که دلایل بی‌گناهی یا درجه تقصیر او را ارائه می‌کند با حوصله بشنوند و به خوبی دلایل دو طرف را ارزیابی کنند.

غنای بیش از پیش فرهنگ و تمدن کشور در راستای عمل به دین مبین اسلام

سیاوش پور با بیان اینکه عمل کردن به دین مبین اسلام، موجب غنای بیش از پیش فرهنگ و تمدن در سطح کشور خواهد شد، افزود: امروز با توجه به تاکیدات و نگاه ویژه رئیس قوه قضائیه در آغاز مسیر جدیدی از فعالیت های فرهنگی قرار گرفته ایم که اندیشه و غنی سازی محتوایی در برنامه ها می تواند ثمرات و برکات این حرکت جدید را بیش از پیش نمود بخشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن تأکید بر اینکه ایجاد ثبات و امنیت برعهده قوه قضائیه است، گفت: به همین دلیل همیشه باید بهترین و برجسته‌ترین افراد به این قوه وارد شوند و آنچه در محکمه بر قاضی حاکم است خدا، قانون، انتظار شهداء و امام شهدا است.

وی حضور نیروی انسانی در جامعه اسلامی را وقتی موثر و مفید دانست که ضمن بکارگیری تعهد و تدین کافی در انجام امور اداری در خصوص وقایع و موضوعات پیرامون خود نیز بصیرت و آگاهی داشته باشد.

استفاده از علما و روحانیون در راستای سالم‌سازی جامعه

سیاوش پور افزایش سعه صدر در مقابل تنش های روزمره و تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان را یکی دیگر از محورهای مورد توجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت: پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع و برخورد همراه با احترام و شکیبایی موجب اطمینان قلبی و اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی می شود.

وی بر استفاده از علماء و روحانیون در راستای سالم‌سازی جامعه و جوانان تاکید کرد و گفت: علما و روحانیان با برنامه‌های مذهبی در حوزه فرهنگی می‌توانند نقش مهمی را در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کنند.

سیاوش پور با بیان اینکه روحانیون در بین مردم نقش چشمگیری در پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و جرایم دارند، اظهار داشت: روحانیون نقش هادی و راهنما را در رسیدن جامعه به نقطه سلامت و امن به عهده دارند.

نقش موثر روحانیان در روشنگری و هدایت مردم

رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن اشاره به نقش بارز روحانیت طی تاریخ جوامع اسلامی، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی ایام محرم و عزاداری سالار شهیدان، روحانیان می توانند نقش موثری در روشنگری و هدایت مردم در خصوص جرائم و مشکلات امنیتی و اجتماعی موجود در جامعه داشته باشند و به ارتقای امنیت منطقه و شهرستان کمک کنند.

وی با اشاره به نزدیکی ماه محرم، مراسم عزاداری در این ماه را فرصت مناسبی برای پرداختن به محتویات دین و افزایش اخلاق در جامعه دانست.

روحانیان یک سوم جمعیت قضات استان سمنان

سیاوش پور، نخبه گزینی و پایه ریزی سیستمی برای تربیت مدیران هوشمند، متعهد و کاردان در سیستم قضایی را موجب درخشش بیشتر قوه قضائیه در آینده دانست و گفت: ضروری است برای دستیابی به این مهم از هم اکنون به فکر بوده و برنامه ریزی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشست روحانیون و طلاب دادگستری استان موجب بروز تحول اخلاقی، فرهنگی و کاری در دستگاه قضایی سراسر استان باشد.

وی وجود یک سوم از جمعیت قضات استان در لباس روحانیت را باعث افتخار دستگاه قضایی استان دانست و حضور آنها را باعث اطمینان از جهت یابی صحیح دستگاه در مسیر عدالت و پیشرفت بیان کرد.

امر به معروف و نهی از منکر از وظایف دینی مردم

مشاور فرهنگی رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته طی دو سال از زمان تاسیس این حوزه، افزود: با تدابیر و تاکیدات رئیس قوه قضائیه و توجه رئیس کل دادگستری استان، مسائل و فعالیت های فرهنگی از حاشیه به متن برنامه ها آمده است.

حجت الاسلام محمد قاسم عین الکمالی همچنین با اشاره به برگزاری اولین نشست طلاب و روحانیون دادگستری استان با رئیس کل، اظهار امیدواری کرد: شاهد وقوع تحول عظیم در حوزه عملکرد و اخلاق اداری کلیه همکاران در سطح استان سمنان باشیم.

وی امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف دینی مردم خواند و تصریح کرد: با اجرای این فریضه الهی می توان بخش عظیمی از جرائم را درجامعه کاهش داد.

عین الکمالی گفت: روحانیون نقش مهمی در فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و جرایم دارند.

بنابراین گزارش در ادامه این نشست هریک از روحانیان در سخنانی به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در زمینه فرهنگ و اخلاق در دادگستری پرداخته و مقرر شد این نشست هر شش ماه یک بار برگزار شود.