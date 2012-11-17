سازمان بازرسی به هیچ بانکی نگفته وام ندهید/رونق بانکها بجای کارخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فعالان اقتصادی شب شنبه با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مسئولین، مدیران دستگاه های اجرایی وفعالان اقتصادی استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: انسان های حق طلب و خداجو کسانی هستند که همواره در مقابل مسائل و مشکلات مختلف پایداری و مقاومت کرده و مشکلات را از پای در می آورند.

وی افزود: کسانی که به دنبال حق طلبی و خداجویی هستند هیچ گاه از مشکلات نمی هراسند و در اثر این صبر و پایداری به نتایج مناسب و سودمندی نیز خواهند رسید.

وی با اشاره به بحث تحریم ها و اینکه اینها نتیجه پایبندی به اعتقادات است، ادامه داد: ما بابت دفاع از ارزش هایمان خیلی چیزها را هزینه می کنیم و این کار درستی است که انسان به خاطر مقدسات و ارزش هایش هزینه کند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه در مباحث اقتصادی کشور کم کاری شده است، گفت: با توجه به درآمدهای هنگفتی که از سال 76 به دست آمد وضعیت کنونی ما نباید به این صورت می بود و بخشی از شرایطی که بر ما عارض شده نتیجه همین کم توجهی و کم کاری است چرا که با یک نگاه علمی این مشکلات بوجود نمی آمد.

وی افزود: بخش دیگر از شرایط به وجود آمده ناشی از سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها است.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: پیام اقتصاد مقاومتی و پرداختن به اقتصاد مقاومتی یعنی ما تسلیم نیستیم.

وی افزود: در مبحث اقتصاد مقاومتی باید صاحبان نظر و اقتصاددانان نظر بدهند و با توجه به مباحث صادرات، واردات، بحث ارز راهکارهایی را پیدا کرده و طوری عمل کنند که بحران به وجود نیاید.

وی ادامه داد: برای فائق آمدن به مشکلات اقتصادی باید همه فعالان اقتصادی و صاحبان نظر در این زمینه راهکار ارائه داده و با پیشنهادات کارساز زمینه مناسب را فراهم کرد و مشکلات را رفع کنند.

حجت الاسلام پورمحمدی نداشتن مشارکت در جامعه و ضعف در این زمینه را از دیگر مشکلات بر سر راه اقتصاد و عامل بروز بحرانهای اقتصادی دانست.

وی گفت: نظام مالیاتی باید نظام درست و کارآمدی باشد و هیچ عمل اقتصادی نباید ناشفاف و بدون اطلاع و پنهانی صورت گیرد که در این نظام اخلال ایجاد کند.

وی افزود: هم اکنون فشارهای اصلی اقتصادی بر روی اصناف است و نباید اینگونه باشد و اقتصاد یک موضوع کامل است که باید جهت دار و به صورت گسترده روی آن بحث شود و نباید به صورت موضعی به آن نگاه کرد.

حجت الاسلام پور محمدی ادامه داد: قصد دشمن از تمام اتفاقات و مطرح کردن مسائلی چون انرژی هسته ای این است که ما روی پای خودمان نایستیم، در واقع مشکل آنها با اعتقادات ماست.

وی خواستار توجه و ایفای نقش همه مسئولین برای رفع مشکلات اقتصادی و بحران های کنونی شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فعالان اقتصادی، مجموعه ای توانمند با ظرفیت های بالا و دارای حجم عملیات گسترده هستند و جامعه اقتصادی کشور نیز جامعه ای فرهیخته و دارای توانایی های متنوع و گسترده و با تجارب بسیار ارزنده و با انگیزه است.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد که توان اقتصادی کشور و توان فعالان اقتصادی را ارتقا دهد و ‌اگر فعالیت ها بازرسی و نظارت می شود، برای شناخت تنگناها، آسیب ها و برداشتن موانع است، چرا که بهترین شرایط برای فعال اقتصادی صحیح العمل، نظام اداری صحیح و پاک است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه سیستم بانکی در خدمت تولید نیست، گفت: اخیرا هرجا حضور می یابیم، گفته می شود سازمان بازرسی اجازه نمی دهد بانک ها وام و تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت کنند اما این در حالیست که هیچگاه نگفتیم وام ندهید بلکه گفتیم غیرقانونی وام ندهید.

وی افزود: هم اکنون کشور ما در شرایط حساسی قرار دارد لذا ما از همه مسئولین می خواهیم که وظایف خود را درک کرده و به بهترین نحو ممکن انجام دهند و گرنه از آن وضعیت خارج نمی شویم.

وی ادامه داد: همه مشکلات موجود با تعامل و همدلی حل می شود به شرط اینکه این حسن ظن و همدلی به وجود آید و در این صورت است که ما از این مرحله عبور می کنیم.

وی تاکید کرد: همه دستگاه های نظارتی و بنده به عنوان رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی با قاطعیت اعلام می کنیم که بانک ها باید تسهیلات مورد نیاز تولید و به ویژه سرمایه در گردش موسسات و شرکت ها را تامین کنند و نباید کسی بگوید سازمان بازرسی یا موسسات نظارتی مانع اعطای تسهیلات هستند.

پورمحمدی با بیان اینکه ما با حاکمیت پولی مواجه هستیم، گفت: این گرفتاری ما است که اقتصاد متکی به کار و تولید نیست و به همین دلیل باید این نظام پولی و مالی تغییر کند.

وی ادامه داد: در ساختار کنونی به جای کارخانه های ما بانک ها رونق پیدا می کنند، هرچند ما بخیل نیستیم ولی باید میان بنگاه های اقتصادی و مالی یک توازن برقرار باشد زیرا اگر غیر از این باشد با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.

وی در پایان گفت: متاسفانه با وجود اینکه امسال سال تولید ملی نام گرفته ترمز تولیدات ملی گرفته شده و در شرایط مناسی و متناسب با شعار امسال به سر نمی بریم.