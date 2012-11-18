اجرای نهضت مطالعه مفید در سراسر سیستان و بلوچستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی عصر شنبه در مراسم تجلیل از مولفان و نویسندگان عرصه کتاب و کتابخوانی که بمناسبت هفته گرامیداشت کتاب در سالن اشراق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: فرمانداران تمامی شهرستان های استان باید نسبت به فعال نمودن کمیته های نهضت مطالعه مفید اقدام نمایند.

وی از راه اندازی اتوبوس های سیار مجهز به کتابخانه در سطح شهر زاهدان خبر داد و گفت: نصب صندلی و میز مخصوص در داخل اتوبوس های شرکت واحد و بوستان های شهری به ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک می کند.

وی افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه تاثیر بسزایی در رشد و بالندگی افکار عمومی دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان بر شناسایی و قدردانی از مولفین و نویسندگان استان تاکید کرد و بیان داشت: در سیستان و بلوچستان نویسندگان بسیار با استعداد و خلاقی داریم که مظلوم واقع شده اند و باید در سطح کشور مطرح شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر 50 کتابخانه باز در استان وجود دارد و قرار است تا پایان سال 10 میلیارد ریال کتاب رایگان در اختیار فرهنگ دوستان قرار گیرد.

حجت الاسلام عباس دانشی افزود: طی دو سال گذشته نیز 500 هزار جلد کتاب رایگان در سیستان و بلوچستان توزیع شده است.

در پایان این مراسم شماری از فرمانداران، شهرداران و فرهنگ دوستان بخش های مختلف دولتی و خصوصی سیستان و بلوچستان که اقدامات موثری در حوزه کتاب استان به عمل آورده اند، تقدیر شد.