چهار جلد دیگر از مجموعه سلوک عاشورایی منتشر شد

به گزارش خبرگزای مهر، آیت‌‌الله‌‌ حاج‌‌آقا مجتبی تهرانی، که از مراجع عظام تقلید و از شاگردان مبرّز مکتب فقهی، اصولی، فلسفی، اخلاقی و عرفانی امام خمینی(رضوان‌‌الله‌‌تعالی‌‌علیه) می‌‌باشند و بیش از 30 سال است که کرسی دروس اسلامی ایشان در حوزه‌‌ی علمیه‌‌ی تهران، طلاب و فضلای اُمّ‌‌القرای جهان اسلام را سیراب می‌‌سازد، از سال 1380 هـ.ش در بیانات ایّام دهه‌‌ی اوّل محرّم‌‌الحرام و دهه‌‌ی آخر ماه صفر خود، به تشریح ابعاد گوناگونی از قیام و انقلاب حضرت سیّدالشّهداء پرداخته‌‌اند که نگاهی چنین عمیق به مقوله‌‌ی عاشوراء، آن هم توسط چنین شخصیّتی، در نوع خود کم‌‌نظیر است.

آنچه مجموعه‌‌ مباحث حضرت استاد را از بسیاری جهات ممتاز گردانده، نگاه ریشه‌‌ای ایشان به حرکت تاریخی و تاریخ‌‌ساز امام حسین(ع) است؛ نگاهی که این حرکت را به ریشه‌‌های اسلام ناب محمّدی پیوند می‌‌زند و آن را در امتداد بعثت رسول مکرّم اسلام و به‌‌ عنوان عامل حفظ و استمرار آن توجیه و تبیین می‌‌کند. بر همین اساس است که حضرت استاد می‌‌فرمایند: «إنّ الإسلام محمّدیّة الحدوث و حسینیّة البقاء».

عظمت قیام انسان‌‌ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا تنها از یک بُعد و زاویه به آن نگاه کرد. به فرموده‌‌ حضرت استاد: «اگر بخواهیم فقط یک هدف را مطرح کنیم و بگوییم هدف از حرکت حسینی فقط همان بوده، به آن حضرت جفا کرده ایم. نمی شود گفت که این ولیّ بزرگ خدا، با عملی که انجام داد -‌که در طول تاریخ بشریّت بی‌نظیر است‌ـ فقط یک هدف داشته است. کوتاهی درک من موجب نمی‌‌شود که هدف‌گیری او محدود شود! لذا از کلمات حضرت در موقعیّت های مختلف در این حرکت، اهداف گوناگونی به دست می‌آید».

بر این مبنا، حضرت استاد تلاش کرده‌‌اند با مروری بر کلمات و جملات امام حسین(ع) در طول این حرکت، از مدینه تا کربلا، چارچوبی از اهداف و ابعاد این قیام ارائه کرده و ساختار بحث را با تکیه بر منابع و معارف غنیّ اسلامی، نظیر قرآن کریم و روایات اهل‌‌بیت(علیهم‌‌السلام) تکمیل نمایند تا مُراد از هر بُعد و هدفی که حضرت سیّد‌‌الشّهداء مطرح کرده‌‌اند، به درستی روشن شود.

در حقیقت، شیوه‌‌ علمی مباحث حضرت استاد، نوعی «تفسیر روایت به آیات و روایات» است. در این شیوه، جملات کلیدی امام حسین(ع) مبنای «تئوری‌‌پردازی علمی» قرار گرفته و سپس به کمک آیاتی از قرآن کریم و سایر روایات اهل‌‌بیت(علیهم‌‌السلام) تبیین می‌‌شود. جاذبه و زیبایی این تفسیر در این است که مخاطب، در خلال این مباحث ضمن دست‌‌یابی به فهمی عمیق‌‌تر و دقیق‌‌تر از کلمات و جملات حضرت، متوجه می‌‌شود که هر یک از اهداف قیام عاشوراء را می‌‌توان از ابعاد گوناگونِ فقهی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و عرفانی مورد بررسی قرار داد.

مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح‌‌الهدی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی(دام ظلّه العالی) تا کنون چهار دوره از مباحثی که تا کنون درباره «تحلیل قیام عاشوراء» توسّط استاد مورد بررسی قرار گرفته است ‌‌را تحت عنوان «سلوک عاشورایی؛ منزل اوّل: تعاون و همیاری، منزل دوم: امر به معروف و نهی از منکر، منزل سوم: هجرت و مجاهدت و منزل چهارم: دین و دینداری؛ منزل پنجم: استقامت و پایداری و منزل ششم: حقّ و باطل» آماده نموده است و اینک در محرم سال 91ه.ش چهار دفتر دیگر از این مجموعه با نام‏های «منزل هفتم: عزّت و ذلّت»، «منزل هشتم: غیرت دینی»، «منزل نهم: بینش و نگرش» و«منزل دهم: شرح خطبه منا» آماده عرضه شده است.

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