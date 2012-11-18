به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از ناشران و نویسندگان برتر استان یزد، اظهار داشت: قدم نخست جهت ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی به عهده نویسندگان و ناشران است.

وی با تأکید به اینکه نویسندگان و ناشران نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ جامعه دارند افزود: تولید کتاب‌های تخصصی و مورد نیاز و فاخر توسط ناشران می‌تواند زمینه توسعه و رشد جامعه را در بخش‌های مختلف فراهم کند.

وی در بخشی دیگر از سخنان عنوان کرد: خدا را شاکریم که در چند سال گذشته و به همت مردم و مسئولان در استان شاهد یک جهش و رشد فرهنگی هستیم که این نشان دهنده تلاش سازنده خادمین عرصه کتاب به ویژه ناشران است.

سیفی گفت: نویسندگان و ناشران قشری هستند که نقش مهمی در ارتقای فرهنگ جامعه دارند.

فرماندار یزد با اشاره به برخی مشکلات به وجود آمده در چاپ و نشر کتاب بیان داشت: آنچه که شاهد هستیم سیاست دولت حمایت قاطع از ناشران و نویسندگان است تا موانع به زودی مرتفع و‌ شرایط خوبی برای نشر کتاب در کشور و استان به وجود آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز با اشاره به اینکه برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید عزم جدی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد، گفت: ترویج این فرهنگ فقط برعهده اداره ارشاد اسلامی نیست‌، بلکه همه ما موظفیم برای ترویج کتاب تمام تلاش خود را انجام دهیم.

بهرام عبدالحسینی اظهار داشت: خانواده‌ها در ترویج فرهنگ مطالعه‌ نقش موثری دارند.

به گزارش مهر، در این مراسم از ناشرین‌، نویسندگان ، کتابداران برتر استان تجلیل شد.