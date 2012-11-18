آمار فروش جهانی موبایل برحسب سیستم عامل/ اندروید در صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، درحال حاضر سیستم عامل گوگل 72.4 درصد از سهم بازار سیستم عامل های موبایل را در اختیار دارد، رقمی که نسبت به 52.5 درصد سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

تلفنهای هوشمند سامسونگ که بسیار محبوب هستند سهم بزرگی از این منفعت را برعهده داشته است، چرا که این شرکت فناوری کره ای تاکنون 55 میلیون دستگاه تلفن هوشمند به فروش رسانده که اکثر آنها دارای سیستم عامل اندورید بوده است.

در این میان اپل که دستگاه های آن دارای سیستم عامل iOS است طی همین دوره، یعنی سومین سه ماهه سال 2012 حدود 23.5 میلیون دستگاه به فروش رسانده است.

این میزان نسبت به یک سال پیش که رقم فروش آی فن های اپل 17.3 میلیون دستگاه بود افزایش یافته است، اما این افزایش به قدری نبوده است که بتواند جلوی افزایش سهم بازار سیستم عامل اپل را که از سیستم عامل اندروید گوگل را بگیرد.

فروش جهانی تلفنهای هوشمند برحسب سیستم عامل

سیستم عامل تعداد دستگاه‌های سه ماه سوم سال 2012 سهم بازار سه ماه سوم سال 2012 تعداد دستگاه‌های سه ماه سوم سال 2011 سهم بازار سه ماه سوم سال 2011 اندروید 122,480.0 72.4 60,490.4 52.5 iOS 23,550.3 13.9 17,295.3 15.0 ریسرچ این موشن 8,946.8 5.3 12,701.1 11.0 بادا 5,054.7 3.0 2,478.5 2.2 سیمبیان 4,404.9 2.6 19,500.1 16.9 مایکروسافت 4,058.2 2.4 1,701.9 1.5 سایرین 683.7 0.4 1,018.1 0.9 جمع 169,178.6 100.0 115,185.4 100.0

گارتنر به عنوان شرکت تحلیلگر بازار فناوری اطلاعات اظهار داشت که سقوط سهم بازار اپل می تواند در نتیجه انتظار کاربران در سراسر جهان برای ورود آی فن 5 به کشورهای خود باشد.

گارتنر می افزاید: با ورود آی فن 5 تحیلیگران انتظار دارند که سهم سیستم عامل iOS در سه ماهه چهارم سال 2012 رشد داشته باشد چرا که کاربران تاکنون در انتظار آی فن 5 بوده اند.

درحالی که بیشتر از دو سال اپل در صدر جدول فروش تلفنهای همراه بود، امسال تلفن گلکسی S3 سامسونگ به عنوان پرفروش ترین تلفن هوشمند انتخاب شد.

شرکت پژوهشی " استراتژی انالیتیک" اظهار داشت که سامسونگ 18 میلیون دستگاه S3 در سه ماهه دوم سال به فروش رسانده این درحالی است که فروش آی فن 4S به 16.2 میلیون دستگاه می رسد.

گزارش گارتنر همچنین نشان می دهد که بلک بری شرکت " ریسرچ این موشن" هنوز هم رکود سریع خود را ادامه می دهد و سهم آن از بازار سیستم عاملهای تلفنهای هوشمند به 5.3 درصد رسیده است درحالی که سهم آن در بازار سال گذشته 11 درصد بود.

اما هنوز هم سومین سیستم عامل محبوب تلفنهای هوشمند است چرا که تعداد کاربران سیستم عامل سیمبیان باز هم سقوط کرده است، سهم بازار برای این سیستم عامل از 17 درصد به 2.6 درصد رسیده است.

سیستم عامل ویندوز شرکت مایکروسافت نیز سهم بازار خود را از دست داده است، چرا که بسیاری از کاربران خرید تلفن هایی که با سیستم عامل ویندوز 7 عرضه شده را متوقف کرده و در انتظار ویندوز موبایل 8 هستند.

فروش تلفنهای هوشمند در سه ماهه سوم امسال 47 درصد در مقایسه با سال گذشته همین دوره افزایش پیدا کرده است.

آنشول گاپتا تحلیلگر و پژوهشگر ارشد در گارتنر اظهار داشت: پس از آنکه دو سه ماهه سال فروش تلفنهای هوشمند کاهش یافته بود اکنون تقاضا هم از نظر رشد هم از نظر بازار درحال ظهور افزایش یافته است.

وی افزود: در چین، فروش تلفنهای همراه هوشمند افزایش یافته است درحالی که تقاضا برای خرید تلفنهایی که هیچ سیستم عاملی ندارند ضعیف باقی مانده است. در بازارهای به بلوغ رسیده ما درنهایت شاهد جایگزینی این دو هستیم.

این تحلیلگر یادآور شد: بازار تلفنهای هوشمند تحت تسلط اپل و سامسونگ بوده است به طوری که هر دو 46.5 درصد از بازار تلفنهای هوشمند را در اختیار دارند و سایر شرکت ها برای رسیدن به جایگاه سوم و پایین تر از آن تلاش می کنند.

این درحالی است که گارتنر پیش بینی می کند که در دوره کریسمس و آغاز سال جدید میلادی شاهد افزایش فروش ضعیف تر نسبت به دوره های قبل خواهیم بود، چرا که مصرف کنندگان در هزینه کردن محتاط تر شده و گزینه هایی چون تبلتها را هم باید در نظر بگیرند.