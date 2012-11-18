آبگرفتگی در خیابانهای کرمانشاه کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله با شروع اولین بارش های پاییزی شهروندان کرمانشاهی با معضل آب گرفتگی معابر روبرو می شوند با توجه به اینکه مسئولین شهرداری همه ساله هزینه هایی برای رفع این معضل متحمل می شوند اما باز مردم با شروع فصل بارش همچنان با این مشکل دست به گریبان هستند.

شهرداری در این زمینه مسئول است و باید در این مورد هزینه کند ولی تداوم این مشکل همچنان بحث انگیز است.

چطور می شود که شهرداری به طور مرتب و همه ساله برای رفع این مسئله هزینه می کند و باز دچار مشکل هستند؟

حاج علی اکبری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مشکل آبگرفتگی مشکلی است که ما در طول سالیان متمادی داشته ایم.

وی افزود: هزینه هایی نیز در این زمینه صورت گرفته و به نوعی مسئولین رفع تکلیف کرده اند و به دنبال کار ریشه ای در این زمینه نبوده اند.

وی ادامه داد: اما خوشبختانه در سال جاری ما یک برنامه بلند مدت برای این موضوع در نظر گرفته ایم و توافقات اولیه با یک پیمانکار انجام شده و اعتبارات قابل توجهی نیز به این امر اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: این امیدواری وجود دارد که با اجرای این برنامه بلند مدت ما دیگر شاهد آب گرفتگی معابر نباشیم و شهروندان با سهولت و آسانی بیشتری به اموراتشان رسیدگی کنند.

مدیر امور شهری شهرداری کرمانشاه گفت: در سال جاری برای مقابله با مشکل آبگرفتگی در سطح شهر زحمات زیادی کشیده شد و تا پایان بارندگی ها در سال جاری با مشکل چندانی روبرو نخواهیم بود.

وی در خصوص عوامل و دلایلی که باعث آب گرفتگی معابر می شود، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم نخاله ها و مصالح ساختمانی هستند که به نوعی دریچه کانال ها را مسدود می کنند و آب وقتی راه ورودش به این کانال ها بسته می شود، در سطح خیابان جاری می شود در این مورد مردم و شهروندان می توانند با رعایت بیشتر مانع این اتفاق شوند.

وی ادامه داد: عامل دیگر این است که در بعضی مناطق که قدمت بیشتری دارند لوله هایی که کار گذاشته شده است در مواقعی که شدت باران زیاد است جوابگوی این حجم از آب نیستند و متاسفانه آب جاری می شود.

وی اضافه کرد: عامل دیگر ساخت و سازهای غیر مجازی است که در زمین های کشاورزی صورت گرفته است.

حاج علی اکبری گفت: در مناطقی مثل چشم بشیر و شهرک تعاون و نوکان که قبلا زمین کشاورزی بوده اند ساخت و ساز صورت گرفته است و خیابان ها درست شده اند و وقتی بارش زیاد است در سطح این خیابان ها که بعضا کانال مناسبی ندارند آب جاری می شود.

گفتنی علی رقم گفته حاج علی اکبری مبنی بر اینکه امسال کمترین مشکل آب گرفتگی معابر را داشته ایم ولی شهروندان رضایت چندانی از وضعیت موجود ندارند، اهالی محله های مثل چهار راه شیر و خورشید به سمت میدان مصدق و میدان شهناز و چوب فروش ها و رشیدی و.... از وضعیت فعلی گلایه دارند و با مشکل مواجه اند.

به هر حال امیدواریم که با اجرای برنامه های بلند مدت و کار ریشه ای در این زمینه دیگر شاهد و ناظر چنین مشکلاتی نباشیم.

