انجام عملیات بیابان زدایی در غرب قم

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در اطراف قم به منظور بیابان زدایی بوته های تاغ و گیاه اسفنج وحشی کاشته می شود.

وی گفت: در سالجاری از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم 448 هکتار از مناطق کوه نمک در غرب قم بوته کاری و نهال کاری شده است و در سنوات گذشته نیز 205 هکتار از مراتع آن قسمت نهال کاری شده بود.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم بیان کرد: هدف از این نهال کاری علاوه بر انجام عملیات بیابان زدایی، کنترل پدیده گرد و غباری که از قسمت های غربی وارد قم می شوند می باشد.



وی با اشاره به اینکه امسال نیز در صورت تخصیص اعتبار این بیابان زدایی ادامه می یابد افزود: هنوز حدود 600 هکتار فضای خالی وجود دارد که در صورت تامین اعتبار بیابان زدایی می شود.



عفتان با اشاره به اینکه برای بیابان زدایی شرق قم نیز در حال مطالعه هستیم افزود: در سنوات گذشته حدود چهار هزار هکتار در حسین آباد میش مست بوته کاری شده است و در منطقه چهار برج و دولت آباد نیز مطالعات در دست تکمیل است.