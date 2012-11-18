ایران و ترکیه و مصر برای استقرار صلح در سوریه همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کمال آرت رئیس حزب سعادت ترکیه که امروز یکشنبه در نشست گفتگوی ملی در سوریه سخنرانی می کرد با بیان اینکه جهان اسلام پاره پاره شده و وضعیت خوبی ندارد و باید به دنبال وحدت باشیم، گفت: در سوریه متاسفانه کشته شدگان و قاتلان هر دو مسلمان هستند و در مقابل این جنگ دشمنان اسلام و صهیونیست ها دارند خزانه های خود را پر می کنند و در این شرایط ما نمی توانیم تماشاچی باشیم.



وی ادامه داد: خونریزی در سوریه باید هر چه زودتر متوقف شود و آتش بس برقرار گردد.

رئیس حزب سعادت ترکیه پیشنهاد کرد که نیرویی متشکل از کشورهای ایران، ترکیه ، مصر و پاکستان برای استقرار صلح درسوریه تشکیل شود.



به گفته آرت مسلمانان نباید برای حل مشکلات خود از غرب کمک بگیرند و نباید اجازه دهند نیروی نظامی غرب وارد سوریه شود چرا که غرب هر جا که وارد شده جنگ و خونریزی به راه افتاده که این را در عراق، لیبی و افغانستان شاهد بوده ایم.

