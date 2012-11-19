نتانیاهو برای فرار از اعتراض جامعه اسرائیل به غزه حمله کرد

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هماهنگی آمریکا و اسرائیل گفت: حمله همه جانبه اسرائیل به فلسطین کاملا با هماهنگی آمریکا صورت گرفته است این امر با توجه به کمک همه جانبه آمریکا به اسرائیل کاملا مشخص است و رژیم صهیونیستی با این هماهنگی ها عملا مسئولیت حمله را به طور کامل گردن نگرفت. طرح حمله به غزه طرح سیاسی آمریکا و اسرائیل بر علیه مقاومت فلسطین و تا حدودی بر علیه پشتیبانان مقاومت نظیر ایران و مصر است که به دنبال حق و حقوق مقاومت هستند.

مشاور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سیاست های بی سرانجام نتانیاهو بیان داشت:نتانیاهو که مزاج جامعه اسرائیل را قبل از جنگ سنجیده بود و به عقیده خودش جامعه اسرائیل به سمت تندروی پیش می رفت ابتدا خود را زیر گنبد آهنین پنهان کرد و در پشت این گنبد اهنین سنگر گرفت و تهاجم تبلیغاتی جنگ طلبانه را علیه ایران شروع کرد اما این تبلیغات با نفوذ پهپاد حزب الله به نزدیکی نیروگاه هسته ای دیمونا عمرش به پایان رسید و این نشان داد که این سنگر آهنینی که اسرائیلیها از آن دم می زدند آهنی نیست.

وی افزود:بعد از آن نتانیاهو انتخابات زود رس اعلام کرد و بدنبال ائتلاف با حزب اسرائیل بیتنا که تندترین حزب داخلی اسرائیل به رهبری لیبرمن است، افتاد. و زمانی که جامعه اسرائیل به نتانیاهو گفتک تو قدرتمند نیستی که حرف از مقابله با ایران می زنی، نتانیاهو در این شرایط تصمیم فرار رو به جلو گرفت و به سودان و بعد هم به غزه حمله کرد.

دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین با تاکید بر اینکه پشت حملات اسرائیل با همکاری آمریکا اهداف سیاسی وجود دارد خاطر نشان کرد، در این کشتی سیاسی بین اسرائیل به همراه آمریکا با مقاومت و طرفدارانش با وجود کشتار بی رحمانه فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی نباید اجازه دهیم که اسرائیل به اهداف سیاسی خود برسد چرا که اگر این اتفاق رخ بدهد اسرائیلی ها در آینده دست از تجاوزگری ها و کشتار بر نخواهند داشت.

دبیر کل دبیرخانه حمایت از انتفاضه درباره وحدت کشورهای اسلامی بر علیه اسرائیل گفت: تمامی کشورهای اسلامی باید برای حمایت از فلسطین بر علیه اسرائیل متحد شوند و هر کمکی که از دستشان بر می آید از جمله کمک های نظامی دریغ نکنند.همه باید از اختلافات دوری کنند و در صورت بروز اختلاف برای اختلافات راه حل وجود دارد و همه باید برای کمک به فلسطین برای اختلافات خود به راه حل مناسبی برسند و اختلافات را کنار بگذارند تا مانند جنگ 33 روزه و 22 روزه شکست سختی به اسرائیل تحمیل شود.

شیخ الاسلام در پایان با اشاره به ملاقات و گفتگوی خود با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در حاشیه کنگره حرکت اسلامی سودان گفت:در این دیدار پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران را از مقاومت فلسطین اعلام کردم و بر به کار گیری تمام توان جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اسرائیل تاکید شد.خالد مشعل هم از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد.