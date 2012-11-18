مسکن همدان شناسنامه دار شد/ ساخت و ساز بیشترین ارزش افزوده را داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد محمدی در جلسه تودیع و معارفه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان افزود: مکانیزه کردن صدور پایان کار نیز از جمله اقدامات مفید این سازمان بوده است.

محمدی در ادامه از تشکیل واحدهای مختلف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان خبر داد و گفت: واحد کنترل مضاعف و نظارت بر عملکرد مهندسان تشکیل شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان بازوی توانمند نظارتی در کنترل کیفیت ساخت و ساز است

وی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بازوی توانمند نظارتی در کنترل کیفیت ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: همدان در بحث صرفه جویی انرژی و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مقام اول را در کشور به دست آورد.

وی افزود: واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت ساختمان نیز نقش مهمی در بهبود ساخت و ساز ایفا می کند.

محمدی از انجام خدمات تفکیک آپارتمان در داخل سازمان نیز سخن گفت و آن را موجب تسهیل در کار مردم عنوان کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان همچنین از انعقاد تفاهم نامه‌ای با شهرداری همدان خبر داد که طبق آن کنترل نقشه توسط کارشناسان نظام مهندسی ساختمان انجام می‌شود تا روند کاری ارباب رجوع سهل‌تر شود.

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در فامنین تاسیس می شود

محمدی از راه اندازی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان را در شهرهای ملایر، نهاوند، رزن، اسدآباد، بهار، لالجین، قروه درجزین و مریانج خبر داد و گفت: تأسیس دفتر فامنین نیز در حال اقدام است.

وی همچنین نتیجه عملکرد مطلوب واحد گاز سازمان را اختصاص یک فضای مستقل برای این واحد دانست و گفت: با اقدامات این واحد 8200 کنتور گاز از ابتدای سال تاکنون از طریق اداره گاز استان همدان به مردم واگذار شده است.

قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان همدان نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت توجه به امر ساخت و ساز در کشور گفت: احداث مسکن مهر مهمترین رویداد کشور در سه سال گذشته محسوب می‌شود که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در این زمینه همکاری‌های خوبی انجام داده و ساختمان‌های مستحکمی در اختیار مردم قرار می گیرد.

نرم افزار جامع مهندسی در همدان تکمیل شود

غلامرضا سقندلی خواهان تکمیل نرم افزار جامع مهندسی، رعایت عدالت بین تمامی اعضا و اجرای کامل مقررات ملی ساختمان شد.

سقندلی قول مساعد داد تا با پیگیری مناسب و اخذ مجوزهای لازم هزینه ساخت ساختمان نظام مهندسی را به حداقل برساند.

معاون امور عمرانی استانداری همدان نیز در این مراسم تغییر تنها یک عضو هیئت مدیره پنجم را برای دور جدید نشانه عملکرد مطلوب هیئت مدیره دانست.

خسروسامری گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان از عملکرد این افراد رضایت داشته‌اند و دوباره آن‌ها را برای اداره امور برگزیده‌اند.

صنعت ساخت و ساز بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است

خسرو سامری در تشریح اهمیت ساخت و ساز در اقتصاد استان همدان گفت: حساب‌های اقتصادی استان تا سال 88 نشان دهنده آنست که صنعت ساخت و ساز و خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در استان همدان ساخت و ساز یکی از پر رونق‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاران به این صنعت توجه ویژه‌ای دارند.

سامری همچنین رونق ساخت و ساز را موجب رونق در رشته‌های مختلف دانست و گفت: اگر این صنعت به درستی راهنمایی شود مشکل کمبود اشتغال را بهبود می بخشد.

وی تأکید کرد: در بخش اشتغال در سند توسعه سهم اساسی برای ساختمان در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که از تعهد 61 هزار شغل امسال 27 هزار آن در صنعت ساختمان دیده شده و این امر اهمیت بالای این بخش را می‌رساند.

معماری ایرانی - اسلامی در طراحی شهری و ساخت و ساز مدنظر باشد

معاون عمرانی استانداری همدان خواهان حفظ معماری ایرانی- اسلامی در طراحی شهری و ساخت و ساز شد و گفت: ما باید در نماهای شهری و مسائل آن معماری ایرانی - اسلامی را در نظر بگیریم به گونه‌ای که مردم با نگاه کردن به شهرها این فرهنگ اصیل را درک کنند.

سامری در بحث به کارگیری دانش و فناوری‌های روز تأکید کرد و مهمترین عامل در رشد صنعت ساخت و ساز را آموزش دانست.

وی گفت:‌ باید دانش جدید را در کارهای خود وارد کرد و سازمان در این زمینه به برگزاری کلاس‌های آموزشی مناسب بپردازد.

وی گفت: مسکن در حال حاضر به عنوان سرمایه خانواده ایرانی محسوب می‌شود و باید در حفظ این سرمایه و کیفیت آن نظارت داشت.

سامری خواهان هرچه زودتر انجام شدن انتقال واحد کنترل نقشه از شهرداری به سازمان نظام مهندسی ساختمان شد و گفت: هرچند با شفاف کردن امور اداری انجام کارها تسهیل‌تر شده است اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که با واگذاری امور به بخش‌های خصوصی این روند آسان‌تر می شود.