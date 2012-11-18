شکارچی زنان در منطقه ونک دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران کلانتری 145 ونک از چندی قبل در جریان سرقت های مشابه از زنان در این منطقه قرار گرفتند. بررسی های ماموران نشان داد پسر جوانی با پرسه زنی در اطراف مراکز خرید طعمه های خود را شناسایی کرده و در فرصتی مناسب با تهدید چاقو از آنها سرقت می کند.

با افزایش سرقت ها تیمی از ماموران تجسس کلانتری تحقیقات برای کشف راز این سرقت را آغاز کرده و به گشت زنی نامحسوس در منطقه پرداختند. بررسی های پلیسی ادامه داشت تا اینکه شامگاه دیروز زنی سراسیمه به ماموران مراجعه کرد و گفت : امروز پس از خرید در حال رفتن به سمت ماشینم بودم که جوان موتورسواری با تهدید چاقو سد راهم شد و پول هایم را سرقت کرد. پس از این شکایت ماموران طرح مهار را در منطقه اجرا کرده و با بررسی های پلیسی موفق شدند متهم را در در حال فرار شناسایی و دستگیر کنند.

سارق موتورسوار پس از انتقال به کلانتری لب به اعتراف گشود و گفت : همزمان با تاریک شدن هوا در اطراف مراکز خرید پرسه می زدم و با شناسایی طعمه هایم از میان زنان و دختران جوان با تهدید از آنها سرقت می کردم.

سارق زورگیر در ادامه به چندین فقره سرقت اعتراف کرد که تحقیقات از او ادامه دارد.