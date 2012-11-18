حماسه سوسنگرد شناسنامه و هویت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن عاملی ظهر یکشنبه در مراسم سالروز آزاد سازی سوسنگرد در اردبیل عنوان کرد: آزادسازی سوسنگرد یک حادثه با عظمت و افتخارآفرین برای کشور است که در سایه پشتوانه اعتقادی و حماسی مقام ولایت بدست آمده است.

به گفته وی کسانی که می خواهند با هویت و تاریخ ملت ایران آشنا شوند به وقایعی چون آزاد سازی سوسنگرد و خرمشهر نگاه کنند و در راس آن به حادثه عظیم عاشورا توجه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل داشتن پشتوانه اعتقادی به فرهنگ عاشوار و مذهب شیعه را عامل اصلی پیروزی بر دشمنان در حوادث بزرگ دانست و تصریح کرد: عاشورا، غدیر خم و فرهنگ انتظار نقش بزرگی در زندگی بشریت ایفا کرده است و نباید به آن نگاه عتیقه ای داشت.

وی خواستار جلوگیری از ترویج افکار وهابیت در جامعه شد و افزود: از زمان شکل گیری اسلام و معرفی حضرت امام علی (ع) توسط پیامبر (ص) شیعه شکل گرفته است تا بتواند انسان و امت اسلام را به آرمان واقعی خود برساند و این موضوع خود را در حماسه هایی چون سوسنگرد نیز نشان داد.

عاملی با اشاره به فلسفه عاشوار عنوان کرد: درس هایی که اصحاب عاشورا برای ما گذاشت در فتح سونسگرد و خرمشهر خود را نشان داد و در این وقایع روحیه توحیدی امام (ره) نیز نقش ویژه ای داشت.

وی تصریح کرد: این پیروزی ها در دوران دفاع مقدس و بعد از آن نشان دهنده آن است که دنیا بداند ما مدیون عاشورا هستیم و عاشورا را در سال 60 دفن نکرده و فکر و عقاید امام حسین (ع) همیشه جاودانه است.