آیین "محله گردی" مهریز با درگذشت مادر شهید دهقانی زاده همزمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید مهدی دهقانی زاده که سابقه هیچ بیماری نداشت و در صحت کامل به سر می برد، امروز در آیین سنتی محله گردی که به مناسبت ماه محرم در مهریز شرکت کرده بود در لحظات پایانی این مراسم در سن نزدیک به 80 سالگی به رحمت ایزدی پیوست.

مراسم تشییع جنازه این مادر شهید امروز عصر در مهریز برگزار می شود.

آیین سنتی محله گردی در روزهای نخستین ماه محرم در مهریز برگزار می شود و شرکت کنندگان در این آیین، مردم محلات مختلف را برای شرکت در مراسم عزاداری دعوت می کنند.

مردم شهرستان مهریز با عشق و علاقه ای که سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، چند هفته قبل از ماه محرم خود را برای عزاداری امام حسین(ع) آماده می کنند و در نخستین روزهای محرم در قالب هیئتی با سینه زنی و عزاداری به محلات مختلف شهرستان می روند و از مردم برای شرکت در مراسم عزاداری دعوت می کنند.